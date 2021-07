NHL-spiller står fram som homofil

NTB

Nashville Predators-spiller Luke Prokop (19) ble mandag den første NHL-spilleren i historien som åpent forteller at han er homofil.

Canadiske Prokop ble hentet Predators i fjor høst. Nå er han klar for sin første sesong i NHL.

«Det har vært litt en av reise som har ført meg til dette punktet i livet, men jeg kunne ikke vært lykkeligere med beslutningen om å komme ut», skriver Prokop på Twitter.

«Fra ung alder har jeg drømt om å bli NHL-spiller, og jeg tror at å leve mitt sanne liv vil bidra til at jeg tar med hele meg på isen og øker sannsynligheten for at jeg oppfyller drømmene mine», fortsetter han.

Den ferske NHL-spilleren sier han håper å gå foran som et forbilde for andre. Han vil også vise at homofile er velkomne i hockeyfamilien.

Las Vegas Raiders-spiller Carl Nassib ble i juni den første aktive spilleren NFL-spilleren som sto fram som homofil.

NHL-sjef Gary Bettman roser Prokop for «å dele sannheten og for å være så modig».

– Jeg deler hans håp om at slike offentliggjøringer blir mer vanlig i hockeymiljøet, sier han.