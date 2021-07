Første coronatilfelle i OL-landsbyen påvist

NTB

Det første tilfelle av coronaviruset i OL-landsbyen i Tokyo er påvist, opplyste arrangøren på en pressekonferanse lørdag.

Det første smittetilfellet i OL-landsbyen kom med det seks dager før lekene åpnes kommende fredag 23. juli.

Det skal ikke være snakk om en utøver, ifølge Inside the games. Personen er satt i 14 dagers karantene.

OL-sjef Seiko Hashimoto utelukker ikke at det kan bli et større utbrudd i OL-landsbyen.

– Vi gjør alt vi kan for å forhindre utbrudd. Dersom vi ender opp med å få et utbrudd, vil vi sørge for at vi har en plan klar, sier han.

Flere smittetilfeller

Allerede 20. juni kom det første coronatilfellet blant OL-utøvere i Tokyo, da en ugandisk utøver testet positivt, men uganderne bodde ikke i OL-landsbyen.

Minst fem utøvere har testet positivt etter ankomst Japan.

Ifølge Inside the games er det siden 1. juli blitt registrert 44 coronatilfeller knyttet til lekene. 14 av tilfellene, inkludert personen i OL-landsbyen, ble bekreftet lørdag.

Fire av de 14 jobber for internasjonale forbund, sju er oppdragstakere og to personer er tilknyttet utenlandske medier.

Økende smitte

Fredag registrerte Tokyo 1.271 nye coronatilfeller. For 27. dag på rad var smittetallet høyere enn samme dag uken før.

Det bor 14 millioner mennesker i Tokyo. I stor-Tokyo er innbyggertallet 38 millioner.

Det har vært knyttet mye usikkerhet til arrangementet, og mange frykter at OL kan bli en superspreder. Majoriteten av den lokalbefolkningen har stemt i favør en utsettelse av OL, som opprinnelig skulle blitt avholdt sommeren 2020.