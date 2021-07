Rosenborgs solgte toppscoreren til Ferencváros: – Et meget godt tilbud

NTB

Rosenborg har solgt Kristoffer Zachariassen (27) til den ungarske toppklubben Ferencváros.

Det melder trønderklubben på sitt nettsted torsdag ettermiddag.

Zachariassen kom til Rosenborg fra Sarpsborg foran 2020-sesongen og var blant klubbens beste spillere i perioden har var der. I årets sesong er han toppscorer for laget som ligger på 5.-plass i Eliteserien.

– Kristoffer har vært en solid spiller for oss og har gjort det såpass bra at han er blitt attraktiv for klubber nede i Europa. Vi har fått et meget godt tilbud, og «Doff» kjenner selv at han har lyst til dette. Derfor kjennes det riktig på alle plan, sier sportslig leder Mikael Dorsin i RBK.

I Ferencváros blir Zachariassen klubbkamerat med norske Tokmac Nguen.