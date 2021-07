Storbritannias gullgutt levde et dobbeltliv: – Du kan bli drept når som helst

Darren Campbell var Storbritannias sprintkomet. Utenfor banen levde han et livsfarlig liv.

Darren Campbell var Storbritannias store sprintkomet, men få visste hva sporten faktisk betydde for OL-utøveren. Et knivangrep ble vekkeren løperen trengte for å ta spranget og komme seg vekk.

Under OL i år 2000 løp Darren Campbell seg til andreplass og kunne ta med seg sølvet hjem. Fire år senere sto han med gullmedaljen i hendene som OL-mester i stafett. Han ble ansett som Storbitannias nye sprintstjerne, men bak fasaden prøvde han desperat å skjule et dobbeltliv.

– Vi var ikke slemme folk

– Det startet som et brorskap, men ettersom tiden gikk utviklet det seg til noe helt annet. Vi var ikke slemme folk, men vi ble dratt inn i fæle ting. Vi ble et produkt av det miljøet du vokser opp i, som var fylt av gjengmiljø, skyting, knivangrep og dop, sier Campell til BBC.

Campbell ble født i Manchester i 1973 og bodde sammen med søsteren Sophia og moren Marva i en toromsleilighet i byen Sale i Stor-Manchester. Han vokste opp i nærheten av en løpebane og fortalte alle at han drømte om å bli OL-utøver. Det skulle ikke gå mange år før guttens talent ble oppdaget.

Allerede som tenåring skjønte trenere og talentjegere at Campbell hadde forutsetningene for å bli et stort talent. Omtrent samtidig begynte vennegjengen hans å bevege seg i en farlig retning som omsider skulle koste en av guttene livet.

Her feirer britene OL-gull etter stafetten i 2004. Fra venstre ser man Marlon Devonish, Jason Gardener, Mark Lewis-Francis og Darren Campbell. Les mer Lukk

Bak lukkede dører

Campbells mor var aleneforsørger og hadde i perioder to til fire jobber for å kunne forsørge seg selv og barna. Naboer, som også var foreldre til guttens kompiser, satte ofte barnevakt. Dermed tilbrakte han mye tid med en familie som skulle vise seg å være innblandet i et tungt kriminelt miljø. I løpet av ungdomstiden utviklet også guttegjengen seg til en kriminell gjeng.

Da Campbell var 16 år kom vendepunktet. OL-håpet var fjernt, og behovet for penger var stort. Vennegjengen bestemte seg for å rane en pub etter stengetid, og selv om Campbell var skeptisk til planen gikk han med på det. På vei til puben ba han om et tegn fra oven, og ut av det blå punkterte dekket på motorsykkelen hans. Dermed deltok han aldri i ranet, og Campbell anser hendelsen som den første skyvedøra som åpnet seg ut av kriminalitet.

– Plutselig tok de frem en kniv

Vennene hadde funnet veien inn i større gjenger i Manchester og truslene økte. Han fortsatte å ha tilknytning til vennene og miljøet frem til 1991. Campbell var 17 år og var på vei hjem fra Hellas etter å ha tatt sitt første gull i juniorklassen. På vei hjem dro han innom kjøpesenteret Manchester Arndale, en bytur som kunne kostet ham livet.

– En gjeng fikk øye på meg og kompisene mine, og jeg visste ikke at en av vennene mine nylig hadde banket opp et av deres gjengmedlem. Plutselig tok de frem en kniv, forteller Campbell.

17-åringen unnslapp knivbladet med et nødskrik, og løp fra stedet med en stor flerre i jakka.

– Du kan bli drept når som helst

Hendelsen ble siste dråpe og fikk Campbell til å innse hvilken knivegg han balanserte på.

– Hvis du er en del av en kriminell gjeng, så kan du bli drept når som helst, forteller Campbell.

Kort tid etter ble Campbells kompis, som også var morens gudsønn, skutt og drept i et oppgjør. Da valgte tenåringen å forlate Manchester for godt og satse for fullt på sporten. Så snart mulighetene kom grep han sjansen og satset. Han ble tatt under vingene til en anerkjent trenere og flyttet til Wales. Campbell fikk bo sammen med trenerens familie og karrieren skjøt fart. Få år senere var han europamester.

Innen han la karrieren på hylla i 2006 hadde han vunnet tre bronsemedaljer, tre sølvmedalje og seks gullmedaljer.