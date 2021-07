Rashford kan miste de to første månedene neste sesong

Ole Gunnar Solskjær mister spissen sin Marcus Rashford de første månedene den neste sesongen. Foto: Nick Potts / Pool Photo via AP / NTB

NTB

Marcus Rashford slet med en vond skulder i andre halvdel av 2020/21-sesongen. Nå kan han miste de to første månedene neste sesong som følge av en operasjon.

Rashford skal gjøre et inngrep i skulderen i slutten juli, bestemte spissen og hans team seg for tirsdag kveld. Det skriver BBC.

Spissen ønsket å gjøre inngrepet nå, men det var ingen ledig tid for operasjonen før i slutten av måneden. BBC skriver at spissen skal ha hatt smerter i skulderen helt siden november.

Rashford kommer til å miste rundt 12 uker etter operasjonen, som vil si at han blir å se på banen igjen først i slutten av oktober eller starten av november. Det betyr minst åtte ligakamper, tre mesterligakamper og fem VM-kvalifiseringskamper for England.

Spissen noterte seg for elleve mål på 37 kamper for United sist sesong, og fikk fem korte innhopp under fotball-EM i juni og juli. Han bommet på den avgjørende straffen i finalen mot Italia søndag.

Manchester United serieåpner mot Leeds hjemme 14. august, før to strake bortekamper mot Southampton og Wolverhampton venter.