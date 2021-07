Supporter utestengt på livstid etter rasisme

NTB

Leyton Orient utestenger en av sine sesongkortholdere på livstid for rasistiske bemerkninger etter EM-finalen mellom England og Italia.

League Two-klubben skriver i en pressemelding at supporteren uttrykte seg rasistisk på Twitter etter Englands finaletap.

Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka bommet i straffesparkkonkurransen og ble utsatt for rasisme i timene etterpå.

Leyton Orient bestemte seg for å ta fra supporteren sesongkortet og samtidig utestenge personen fra lagets kamper for alltid.

«Som vi har sagt gjentatte ganger, har vi nulltoleranse for enhver form for rasisme», skriver klubben.

Den legger til at de er fornøyd med jobben de gjør og har gjort i kampen mot rasisme og diskriminering.

«Klubben er veldig stolte over vår mangfoldige historie, og at vi fortsetter å jobbe for forandring sammen med myndighetene», står det videre i uttalelsen.