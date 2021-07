Endelig lyktes Messi i et mesterskap for Argentina

Angel Di Maria jubler etter å ha scoret i det 22. minutt i Copa America-finalen. Foto: Bruna Prado / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Et drømmeangrep avsluttet av Angel Di Maria ga Argentina 1-0-seier over Brasil i Copa America-finalen. Dermed fikk Lionel Messi endelig et trofé med landslaget.