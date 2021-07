Tampa Bay Lightning sikret seg endelig Stanley Cup-trofeet

Ross Colton jubler etter å ha sendt Tampa Bay Lightning i ledelsen litt over midtveis i andre periode. Foto: Gerry Broome / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Det måtte fem kamper til for å kåre en vinner, men med seier 1–0 over Montreal Canadiens er Tampa Bay Lightning vinnere av Stanley Cup for andre år på rad.