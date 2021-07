Kane matchvinner da England brøt semifinaleforbannelsen med 2-1 over Danmark

NTB

For første gang siden 1966 har fotballens hjemland tatt seg til finale i et mesterskap. England slo Danmark 2-1 i semifinalen og møter Italia i EM-finale.

Harry Kane satte inn vinnermålet i slutten av første ekstraomgang på returen etter at Kasper Schmeichel reddet hans straffespark.

I det 102. minutt danset Raheem Sterling langs dødlinja og ble felt av Joakim Mæhle. Det var ikke mye kontakt, men dommeren pekte på 11-metersmerket, og VAR-assistentene godkjente avgjørelsen. England var i ordinær tid nektet en straffe som så klarere ut.

– Vi måtte gå i kjelleren i dag, etter at vi slapp inn vårt første mål i turneringen. Vi kvernet på med løpsstyrke, aggressivitet og kraft, og til slutt lyktes vi, sa Sterling til ITV og hevdet at straffeavgjørelsen «definitivt» var riktig. Det var det imidlertid delte meninger om.

Kapteinens scoring holdt til hjemmeseier på Wembley, der England tok sin eneste tidligere semifinaleseier mot Portugal i VM for 55 år siden (med mål av Bobby Charlton) og fulgte opp med finaleseier noen dager senere. Søndag jager laget sin første EM-tittel samme sted.

Hver gang fotballen «kommer hjem», som det synges i tribunefavoritten «Three Lions», er England å regne med. Laget ble verdensmester på Wembley i 1966, nådde EM-semifinalen samme sted i 1996 og er nå finaleklar i et sluttspill for annen gang, igjen på Wembley.

Siden VM-triumfen hadde det som best blitt semifinaletap: I 1968 (EM), 1990 (VM), 1996 (EM) og 2018 (VM), men forbannelsen ble omsider brutt.

25 år etter at han sto for den avgjørende straffemissen i semifinaletapet mot Tyskland kunne Gareth Southgate som landslagssjef juble for finaleplass sammen med sine spillere.

Drømmen brast

Danmark ble vekket fra drømmen om et nytt HC Andersen-eventyr som i 1992. Laget som kvalifiserte seg til EM under Åge Hareides ledelse tapte sine to første kamper i sluttspillet, men ble båret videre på en bølge av følelser etter at stjernen Christian Eriksen ble rammet av hjertestans i åpningskampen.

Mikkel Damsgaard, unggutten som tok Eriksens plass i laget og ble en av EMs profiler, scoret ledermålet på Wembley med et frispark Cristiano Ronaldo ville vært stolt av, men det holdt ikke. Et selvmål av kaptein Simon Kjær ga England utligningen før pause. Resten av kampen dominerte hjemmelaget mot et innbitt kjempende, men stadig mer slitent dansk lag.

I 2. ekstraomgang måtte danskene spille i undertall da Mathias Jensen ikke kunne fortsette etter at alle bytter var gjort. England var mye nærmere et tredje mål enn danskene var utligning, men Kasper Hjulmands menn ga seg ikke før det var over.

– Det har vært en fantastisk reise. Jeg er lei for at den er over, men slik er det, sa Simon Kjær til DR1.

– Støtten vi har fått fra det danske folk er mer enn vi kunne håpet på, la han til.

Frisparkmagi

Innledningsvis var det to lag preget av stundens alvor som slet med å feste grep om begivenhetene. England-keeper Jordan Pickford hadde holdt nullen gjennom de fem første EM-kampene, men han virket nervøs og hadde flere dårlige igangsettinger. Etter et kvarter serverte han danskene en gratissjanse Martin Braithwaite ikke maktet å utnytte.

Det var Damsgaard som skulle gripe sjansen etter en snau halvtime, med et frispark fra øverste hylle.

Luke Shaw red ned Andreas Christensen på et dansk frispark, og danskene fikk nytt frispark fra farlig posisjon, om lag 23 meter fra mål. Damsgaard sendte i vei et skudd som seilte over muren og duppet ned i mål bak en overrumplet Pickford. Ballen gikk over hodet på en hoppende Kane i muren.

Det var det første målet direkte på frispark i EM, og det sprakk nullen England hadde holdt i 691 minutter siden mars (de 479 siste av dem i EM).

Seks minutter senere fikk England frispark fra nesten identisk posisjon. Sterling skjøt med god retning, men da var det danskenes kaptein Kjær som hoppet i muren, og han fikk hodet på ballen.

Nok et selvmål

Det skulle likevel ikke vare lenge før England var à jour. I det 38. minutt sto Schmeichel for en kjemperedning da Kane brøt gjennom på kant og serverte Sterling rett foran mål. Keeperen gjorde seg stor og tok skuddet i kroppen.

Et minutt senere var det ikke noe å gjøre. Kane slo en perfekt bruddball til Bukayo Saka gjennom danskenes forsvar. Han tok seg nesten til dødlinja og slo inn mot Sterling. Kjær kastet seg inn i duellen i håp om å hindre at ballen nådde spissens fot, og i stedet var det han som sendte den i mål.

Det var det 11. selvmålet i EM, to flere enn i alle tidligere EM-sluttspill til sammen.

Pickford leverte en god redning på skudd fra Kasper Dolberg tidlig i 2. omgang, men dansken var offside. Enda bedre, og viktigere, var Schmeichels redning i motsatt ende av banen noen minutter senere, da Mason Mount tok frispark fra høyre og Harry Maguire nikket mot hjørnet. Det var nesten mirakuløst at keeperen fikk slått ballen unna.

Et kvarter før slutt ropte hele England på straffe da Kane gikk ned i duell med innbytter Christian Nørgaard, men verken dommeren eller VAR-assistentene var enige.

England hadde flere store sjanser i ekstraomgangene før straffesituasjonen som ble avgjørende.