Mancini: – Spania overrasket oss

NTB

Italias landslagssjef Roberto Mancini roste spillernes seiersvilje etter å ha sett dem ta seg til EM-finale selv om laget periodevis ble rundspilt av Spania.

– Vi ville til finalen, selv om det ikke var mange som trodde på oss før sluttspillet. Spania viste at de er et stort lag. Straffespark er alltid et lotteri, sa Mancini.

Hans italienske landslag er nå ubeseiret i 33 kamper, og Italia er i sin 10. mesterskapsfinale. Italia har slått hardt tilbake etter at laget ikke greide å kvalifisere seg for VM i 2018.

– I noen kamper må man lide for å oppnå noe, men vi fortjente å være her. Vi visste at det ville bli vanskelig, og Spania overrasket oss ved å spille uten en spiss. Min spillergruppe er fantastisk. Alle vil vinne, og de er innstilt på at de sammen skal utrette noe spesielt. I dag gjorde de det, sa Mancini.

Italia hadde vunnet sine 13 siste landskamper. Den rekken stoppet tirsdag, men seier i straffesparkkonkurranse var nok til å sikre finalespill søndag mot England eller Danmark.