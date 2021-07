RBK-Molins utestengt i to kamper etter LSK-kampen

Rosenborgs Guillermo Molins under eliteseriekampen i fotball mellom Lillestrøm og Rosenborg på Åråsen stadion. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Rosenborg-spiss Guillermo Molins er utestengt i to kamper etter borteoppgjøret mot Lillestrøm. Han sonet den første av dem i helgen.

Rosenborg skriver på Twitter at spissen er ilagt to kampers karantene. Han sonet den første i søndagens 2-2-møte med Odd, og svensken må også stå over kampen mot Kristiansund lørdag.

Klubben skriver ikke hva Molins er utestengt for, men han var involvert i en situasjon med Espen Garnås i første omgang i 0-2-tapet for LSK. Ut fra TV-bildene så det ut som Molins slo Garnås i overkroppen med albuen.

Det skjedde i en situasjon der de to ikke var nær ballen.

– Det er ingenting. Han snakker jævlig mye, han der, sa Molins om situasjonen før han forlot pauseintervjuet med Discovery uten å ville svare på flere spørsmål.