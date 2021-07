Vakter grep inn mot danske EM-fans med regnbueflagg

Sikkerhetsvakter fjerner et regnbueflagg fra danske EM-supportere inne på stadion i Baku. Foto: Darko Vojinovic / AP / NTB

To danske supportere måtte inne på EM-stadionet gi fra seg et regnbueflagg til aserbajdsjansk sikkerhetspersonell før lørdagens kvartfinale mot Tsjekkia.

Det viste en rekke byråbilder av episoden før avspark i Baku.

To stadionvakter gikk bort til danskene etter at de hadde dratt fram et regnbuefarget flagg på tribunen. Det ble konfiskert av den ene vakten.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) opplyser overfor nyhetsbyrået AFP at hendelsen vil bli etterforsket.

«Uefa instruerte aldri vaktene i Baku, eller på andre arenaer, om å konfiskere regnbueflagg. Vi er i ferd med å se nærmere på hva som skjedde og få en klarhet i saken», står det i en uttalelse.

Episoden med de danske supporterne, som senere kunne juble for avansement til semifinalen, skjedde dagen etter at EM-sponsoren Volkswagen åpent fortalte internasjonale medier at de fikk nei fra Uefa om å ha regnbuefarget reklame på skiltene langs banen i EM-byene Baku og St. Petersburg.

Uefa skall ha forklart at de fryktet en slik innramming i regnbuefarger ville være ulovlig i Aserbajdsjan og Russland.

Volkswagen beklaget Uefas avgjørelse. Bilgiganten la til at de ønsket å vise støtte i kampen for likestilling og ta avstand fra homofobi.

Uefa måtte tåle massiv kritikk etter å ha nedlagt forbud mot at EM-stadionet i München skulle lyssettes i regnbuefarger foran kampen mellom Tyskland og Ungarn i gruppespillet. Forbundet mente det kunne oppfattes som en politisk protest mot en ungarsk lov som forbyr «promotering av homofili» overfor mindreårige.