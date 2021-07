Delaney og Dolberg sendte Danmark til himmels – klare for semifinale på Wembley

NTB

Danmark er semifinalist i årets EM etter å ha slått Tsjekkia 2-1. En tidlig scoring satte standarden i en jevn batalje i Baku. Nå våger danskene å drømme stort.

Før turneringen hadde flere eksperter troen på at Danmark kunne oppnå noe. Men det så tøft ut allerede i åpningskampen da de mistet Christian Eriksen.

Nå er de sensasjonelt klare for onsdagens semifinale, og drømmen om en ny EM-tittel kan for alvor starte for de danske drengene. De vant sin hittil eneste i 1992 etter finaleseier mot Tyskland.

En beveget Simon Kjær inkluderte Eriksen i sine tanker etter lørdagens triumf.

– Det er kjempestort. Det er sinnssykt. Vi hadde ett mål, og det var at vi skulle til Wembley, sa Danmark-kapteinen og la til:

– At Christian har det bra, betyr at vi kan fortsette å presse på.

Praktmål

Kampen var bare fem minutter gammel da det eksploderte. Thomas Delaney kom seg fri i feltet på dødball og headet ballen kontant i mål.

Danskene stilte uendret fra 4-0-seieren mot Wales. Leipzig-stjernen Yussuf Poulsen var tilbake på benken, men Kasper Dolberg, tomålsscoreren fra åttedelsfinalen, fikk ny tillit på topp.

Den sjansen kastet han ikke bort. Etter 42 minutter ga han danskene mer å juble for.

Joakim Mæhle kom oppover på venstrekanten før han leverte et fantastisk innlegg. Atalanta-backen skrudde innlegget med yttersiden av høyrefoten inn i feltet.

Martin Braithwaite bommet på første stolpe, men på bakerste ventet Dolberg. 23-åringen styrte inn sitt tredje mål på to kamper i EMs utslagsrunder.

Ny energi

I den aserbajdsjanske varmen sto første omgang for brukbare sjanser til begge lag. Temperaturmåleren hadde sneket seg opp til 30 plussgrader før avspark.

Tsjekkia kom ut etter pause med ny energi, og fikk umiddelbart flere gode muligheter. Kasper Schmeichel måtte flere ganger i aksjon for å forhindre redusering.

Tsjekkia fikk, etter mye om og men, hull på den danske byllen. Et innlegg fra Vladimír Coufal fant lagets toppscorer Patrik Schick, som med en god avslutning sendte ballen helt nede i hjørnet. Den var utakbart for Schmeichel.

Scoringen var Schicks femte i årets EM.

Etter reduseringen var det Tsjekkia som var mest aktiv. Danmark hadde nok med å forsvare seg den første halvdelen av andre omgang.

Holdt unna

Da kampen bikket 75 minutter, fikk danskene mer å jobbe med. Slitne tsjekkiske bein, og en trang for utligningsmål, ga danskene flere muligheter framover i kontringsrom.

Like etter kom Mæhle gjennom, men stortåa til keeper Vaclik holdt liv i Tsjekkias drøm om utligning.

Tsjekkerne presset på mot slutten, men klarte ikke å skape de største sjansene til å true dansk avansement.

Det ble derimot ikke flere mål i kampen, hvilket betyr at danskene er klare for semifinalen på Wembley i London onsdag. Der blir enten England eller Ukraina motstander.