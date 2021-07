Norges tropp har nesten full vaksinedekning – men også uvaksinerte sendes til OL

NTB

Norge reiser til OL med en tropp der over 90 prosent er vaksinert mot koronaviruset. – Vi er med på en dugnad, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Den norske OL-troppen fikk vaksinedoser via Den internasjonale olympiske komité (IOC), og fikk hjelp av norsk helsepersonell til å sette Pfizer-dosene.

– Vi kommer til å reise til Tokyo med en høy prosentandel vaksinerte. Det er langt oppe på 90-tallet, sier toppidrettssjef Øvrebø til NTB.

– Men det er frivillig å vaksinere seg, og det er ikke noen forutsetning for å delta. Det er utøvere som ikke er vaksinert, men det er ikke så mange, sier Øvrebø.

Toppidrettssjefen sier den norske OL-troppen er blitt vaksinert ikke bare for å beskytte seg selv, men også for å beskytte vertsnasjonen Japan. Flere i Japan har uttrykt frykt for at de mange OL-troppene har med seg importsmitte.

Ikke redd for å sende uvaksinerte

Øvrebø er ikke bekymret for risikoen for uvaksinerte utøvere.

– Det opplegget som IOC og de nasjonale helsemyndighetene har lagt opp til er ganske vanntett, så vi opplever det som trygt. Men vi gjør dette også for vertsnasjonen. I Japan er det en lav andel vaksinerte, og de er minst like opptatt av importsmitte som oss i Norge, sier Øvrebø.

– Vi er med på en form for dugnad for å gjøre det så tett som mulig, både for at det ikke blir smitte fra vår tropp eller inn i vår tropp, sier toppidrettssjefen.

Drøyt tre uker før lekene åpnes i Tokyo er det hektiske tider for Øvrebø og de andre idrettslederne i Norge.

– Dette OL-et har vært ekstraordinært, det gjelder å puste med magen og tenke løsninger hele tiden. Det er stadig nye problemstillinger som dukker opp. Jeg er veldig glad for at jeg har en rolig og erfaren stab, men det hender det er noen dager der vi ikke kan tro det som dukker opp i innboksen, sier toppidrettssjefen.

Frykter at utøvere blir avvist på grensa

Et av spørsmålene som fortsatt ikke er 100 prosent avklart, er hvordan den norske troppen skal komme seg til Japan. Det jobbes fortsatt med en løsning med charterfly som gjør at de norske slipper å ta turen innom hovedflyplassen i Tokyo.

– Vi har stor tro på at det vil gå i orden, sier Øvrebø.

Det som skaper litt uro hos toppidrettssjefen, er å sørge for at alle utøvere og folk i støtteapparatet har alle apper og papirer i orden før avreise til Japan.

– Det aller, aller meste er nesten under kontroll. Men det som er vanskelig er at utøvere og trenere må gjøre så masse med tanke på smittevern og laste ned apper og legge inn detaljer der. Hvis det er noen som er sløve, kan de bli avvist på grensa. Da må vi sørge for at de gjør det de skal, og det er vårt ansvar, sier Øvrebø.