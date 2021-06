Dette gir Bislett-sjefen håp om verdensrekord: – Alle elementene ligger der

NTB

Karsten Warholm drømmer om å bli tidenes raskeste på 400 meter hekk. Det kan skje allerede i sesongstarten på Bislett Games torsdag kveld.

Det sier stevnesjef Steinar Hoen når NTB spør han om mulighetene for verdensrekord foran 5000 tilskuere på Bislett.

– Normalt skjer det ikke, men ingenting er normalt i denne covid-19-tiden. Denne gangen ligger alle elementene der.

Kevin Youngs legendariske tid på 46,78 har stått urørt siden OL i 1992, men er blitt truet av Warholm (46,87) og amerikanske Rai Benjamin (46,83).

Sistnevnte var i helgen fem hundredeler unna. Torsdag angriper Warholm rekorden for første gang i år.

– Det er ingen tvil om at Karsten er god nok til å løpe under tiden til Benjamin. Han vil være toppgira, sier Hoen.

Strålende vær i vente

Bislett-generalen føler tidspunktet for årets stevne, værmeldingen og åpningen for publikum legger til rette for friidrettshistorie.

– Denne sesongen er stevnet flyttet med tre uker på grunn av koronaviruset. Sportslig er det ingen tvil om at det er bedre å ha det i juli enn i juni. Da er utøverne i bedre form.

– I tillegg tyder værmeldingen for torsdag på at vi skal få en av de dagene med to sekundmeter vind og 28-29 varmegrader. Alt dette i tillegg til at vi er i en OL-sesong, gjør at det kan skje.

Hoen gjør også et stort poeng av Warholm for første gang på lang tid løper foran en stor tilskuermasse. Han oppfordrer alle på tribunene til å «skrike og juble for tre».

Skjer ikke på bestilling

Warholms suksesstrener reagerer slik når NTB legger fram Hoens argumenter:

– Friidrett er en utendørssport, og du må leve med de betingelsene du får. Det er en gladsak at det blir varmt, lite vind og trøkk. Det må vi ta med oss som plussaker, men verdensrekorder kommer ikke på bestilling, sier Leif Olav Alnes.

Han vil ikke forskuttere hva eleven kan få til på Bislett. Der slo han tidligere i sommer sin egen bestenotering i verden på den utradisjonelle 300 meter hekk med over et halvt sekund.

– Vi har sett utallige ganger at folk har jaktet på verdensrekorder uten å klare det. Jeg tenker at utøvere i liten grad bør ha fokus på tider, men heller sørge for å gjøre sitt beste, påpeker Alnes.

Skulle det bli verdensrekord torsdag, må Bislett Alliansen som Diamond League-arrangør punge ut 50.000 dollar. Det tilsvarer rundt 425.000 kroner.

– Det vil vi i så fall betale med glede, sier Steinar Hoen.