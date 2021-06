Mbappé ber om unnskyldning etter straffemissen: – Jeg mislyktes

NTB

Kylian Mbappé beklager etter at han bommet på straffesparket som sendte Frankrike ut av EM i straffesparkkonkurransen mot Sveits mandag.

Mbappé tok den femte og avgjørende straffen i åttedelsfinalen etter at alle de ni spillerne før han hadde scoret. Forsøket fra den franske superstjernen ble reddet av den sveitsiske keeperen Yann Sommer og verdensmesterne fra 2018 var dermed ute av EM.

Mbappé beklager for missen på sin Instagram-konto.

– Jeg beklager for straffesparket. Jeg ønsket å hjelpe laget, men mislyktes. Jeg vet at fansen har blitt skuffet, men jeg vil fortsatt takke dere for støtten og for at dere alltid har trodd på oss, skriver Mbappé.

Stjernespissen scoret ikke et eneste mål i turneringen, der Frankrike muligens var den største favoritten til å vinne. Laget burde likevel ha slått ut Sveits, etter å ha ledet 3-1 med ti minutter igjen av ordinær tid.

Istedenfor kunne Sveits juble for avansement til kvartfinalen mot Spania. Mbappé tok seg også tid til å gratulere sveitserne i beklagelsen på Instagram.

– Gratulerer og lykke til videre, Sveits, avsluttet han.