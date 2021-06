Messi-dobbel sendte Argentina videre som gruppevinner

Lionel Messi og Sergio Agüero er gode venner og ble nylig lagkamerater i Barcelona. Natt til tirsdag norsk tid kombinerte de da Argentina tok seg videre i Copa America. Foto: Bruna Prado / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Lionel Messi sto for to mål og en målgivende pasning da Argentina slo Bolivia 4-1 i Copa America. Argentinerne er dermed klare for kvartfinale mot Ecuador.