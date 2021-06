Statistikken som gir håp til et Brann i krise

Branns trener Kåre Ingebrigtsen måtte svare på spørsmål etter nok et nederlag torsdag. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

NTB

Halvparten av lagene som har ligget sist etter ti serierunder de siste 20-årene i Eliteserien, har reddet plassen. Brann sliter i bunnen etter en tredel spilt.

Branns horrible sesongstart har gjort at klubben er på jumboplass etter ti spilte kamper. Etter 0-1-nederlaget for Haugesund har Kåre Ingebrigtsens menn kun fire poeng. Det er tre poeng opp til trygg plass, men de tre lagene foran dem på tabellen har tre kamper mindre spilt.

Den tøffe sesongen startet med seks strake tap mot antatte topplag før Strømsgodset ble slått 3-0, Branns eneste seier til nå.

I år 2000 hadde Start kun to poeng etter ti serierunder og havnet til slutt nest sist og rykket ned. De påfølgende ni sesongene skjedde det kun to ganger at laget som var på jumboplass på samme tidspunkt, rykket direkte ned.

Kun halvparten av gangene har det altså endt med nedrykksplass for laget som har vært i samme situasjon som Brann er nå siden år 2000. Statistikken gir Ingebrigtsen en sjanse, men ikke om man kun ser på de fem siste sesongene. Da har samtlige lag i Branns situasjon rykket ned.

Rutinert trener

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen mener han fortsatt er rette mannen til å snu resultatene, men han vet ikke om han får muligheten:

– Som fotballtrener vet du aldri. Man trener bare til man får beskjed om at du ikke skal gjøre det mer. Det har jeg vært med på andre plasser. Om Brann finner en de tror kan klare en revolusjon på en uke, må de jaggu hente ham. Jeg tror ikke det er andre som kan gjøre det, sa han til Bergens Tidende.

Branns styreleder Birger Grevstad jr. ville torsdag kveld ikke si noe om hvordan han vurderer trenersituasjonen.

– For å si det sånn: Jeg må la inntrykkene synke inn. Jeg har ikke noe klokt å si i dag, sa han til BT.

Fem år på rad

Det største hoppet som er gjort på denne siden av årtusenet på denne statistikken, er Moldes enorme opphenting under Ole Gunnar Solskjær i 2013. De blåkledde var sist med kun seks poeng etter ti kamper, men havnet på 6.-plass.

De siste fem årene har det endt med nedrykk for laget som har vært på sisteplass ti runder ut i sesongen. Siden omleggingen til 16 lag i 2009 har det skjedd sju ganger.

I 2007 klarte Odd å kare seg opp på kvalifiseringsplass etter å ha vært sist etter ti runder, men rykket til slutt ned etter tap for Bodø/Glimt.

Ingebrigtsens neste mulighet til å få en etterlengtet seier er onsdag borte mot Lillestrøm.