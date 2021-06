Storseier for Strømsgodset etter lekestue mot Sandefjord

NTB

Sandefjord takket nei da Strømsgodset bød opp til dans torsdag på Marienlyst. Dermed ble det en ensidig dans for Godset, som herjet og vant hele 4-0.

Og selv om kampen ble spilt torsdag i solfylte Drammen, satt fredagsfølelsen lett da Godset vant hele 4-0, blant annet etter to scoringer av Fred Friday.

– Det var veldig deilig. Vi hadde fokus på å glede publikum, og jeg er veldig glad for at vi står igjen med 4-0 og tre poeng på hjemmebane. Det er en bra mentalitet i laget, det har vi snakket om hele veien. Fantastisk å se den fotballen vi tidvis leverer mot Sandefjord, sa Godset-trener Håkon Wibe-Lund til Discovery.

Storfornøyd var også tomålsscorer Friday.

– Vi jobbet hardt og spilte bra. Det var deilig å ta tre poeng, vi var veldig gode.

Godset har vunnet tre og spilt en uavgjort på Marienlyst, som har blitt et fort den siste tiden.

– Det er på tide at Marienlyst blir et fryktelig vanskelig sted å spille fotball for motstanderne våre, så det gleder ekstra, fortsatte han.

3-0 etter 33 minutter

Sandefjord så ut til å være preget av koronakarantene de satt i tidligere denne uken og kom seg aldri i gang på Marienlyst. Allerede etter halvtimen sto det 3-0 til Godset, som aldri så seg tilbake.

1-0 var et faktum etter kvarteret. Lars Vilsvik svingte inn en corner og fant Duplexe Tchamba, som knuste Henrik Falchener og stanget inn kampens første mål.

Ni minutter senere sto det 2-0. Sandefjord klarte ikke å spille seg ut bakfra, og Herman Stengel brøt en pasning fra Jacob Storevik til William Kurtovic. Ballen havnet i beina på fjorårets Godset-toppscorer Johan Hove, som la ballen lekkert i hjørnet.

Og etter 33 minutter lyste 3-0 opp på måltavla. Fred Friday fikk ta ned ballen på 14-15 meter og klinket ballen upresset i krysset.

Straffebom fra Mawa

Samme mann scoret sitt andre for kvelden tre minutter etter pause. Halldor Stenevik la lekkert igjen med hælen til en fremadstormende Friday som banket ballen i lengste hjørne fra 16 meter.

Dermed har spissen scoret tre mål denne sesongen.

Så fikk Godset straffe etter 89 minutter da Harmeet Singh felte unggutten Tobias Fjeld Gulliksen. Moses Mawa skjøt svakt til høyre, og forsøket ble mesterlig reddet av Storevik.

Det endte til slutt 4-0 til Strømsgodset, som nå har elleve poeng på de første åtte kampene. Sandefjord står nå med seks poeng etter sju kamper, og tapet kommer etter at de herjet med Viking og vant 3–0 på lørdag.

– Det var ikke bra nok. Vi hadde for korte angrep og gir fra oss for enkle sjanser og mål. Det er mye å jobbe med framover, sa Sandefjord-trener Andreas Tegström.

– Vi er for dårlig i duellspillet i 1. omgang. Vi gir dem for enkle mål, enkelt og greit. Jeg er skuffet over at vi taper. Vi må hjem og evaluere kampen, sa Singh.

Godset møter Molde borte i neste kamp, mens Sandefjord har Bodø/Glimt hjemme.