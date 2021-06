OL-tilskuere advares: Det blir ikke som i EM

NTB

Ingen alkohol, ingen roping, ingen klemming og ingen autografer. Det er blant reglene de få, men heldige japanske tilskuerne må forholde seg til under Tokyo-OL.

OL-arrangøren kunngjorde onsdag et sett med retningslinjer tilskuerne som skal følge sommerlekene må følge. Det er klart at arrangementer under lekene kan ha 50 prosent kapasitet opp til maksimalt 10.000 mennesker.

Tilskuerne vil bli bedt om å la være å rope eller å snakke høyt. De blir i stedet oppfordret til å klappe fra tribuneplass. De bes også om å unngå noen stopp på vei til og fra steder hvor arrangementer blir holdt.

Det er heller ikke lov å be idrettsutøverne om en autograf.

– Feststemningen må dempes. Det har blitt en stor utfordring, sier OL-sjef Seiko Hashimoto.

Politikeren og idrettslederen er tidligere skøyteløper og banesyklist og har fire OL bak seg som utøver. Hun har fått med seg fotball-EM og advarer om at tilsvarende publikumsbilder ikke blir å se i Tokyo.

– I Europa er arenaene fylt av feiring. Dessverre kan ikke vi gjøre det samme, sa Hashimoto.

– Folk kan føle glede i hjertet sitt, men de kan ikke være høylytte, og de må unngå folkemengder, la hun til.

– Ikke høylytte

Vanligvis tillates alkohol på sportsbegivenheter i Japan, men det blir ikke lov under lekene. Hashimoto argumenterer for at det er for å «lindre publikums bekymring».

Motstanden mot lekene har vært stor tidligere i år, men meningsmålinger den siste tiden har vist en økning i støtte. Over 70 prosent av befolkningen mente tidligere i vår at arrangementet ikke burde gjennomføres.

I juni har flere undersøkelser vist at vinden har snudd, og nå er det et klart flertall som støtter OL.

Likevel er temperaturen rundt OL ikke helt borte i Japans hovedstad. Onsdag samlet om lag 200 personer seg for å protestere og ba om at OL blir kansellert.

Plan B

Skulle det framover bli økt smitte i Tokyo og andre deler av Japan der OL holder konkurranser, vil det bli aktuelt å la lekene gå bak lukkede dører.

Unntakstilstanden i den japanske hovedstaden ble opphevet i forrige uke.

– I et nødtilfelle kan vi ikke utelukke et OL uten publikum, sier Japans statsminister Yoshihide Suga.

De koronautsatte lekene varer fra 23. juli til 8. august. En avgjørelse om hvor mange tilskuere som slipper inn på øvelser i Paralympics er utsatt til 16. juli.