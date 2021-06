Hovland er oddsfavoritt foran europatourturnering: – Prøver å vinne hver turnering jeg stiller i

NTB

Viktor Hovland omtales som den største favoritten foran europatourturneringen i München. Tidspunktet han skal slå ut på torsdag kan spille nordmannen et puss.

Nordmannen bor nemlig i Oklahoma i USA og spiller turneringer der nærmest hele året. Derfor blir det en smule spesielt å slå ut 08.00 norsk tid torsdag morgen for Hovland. I California, der han spilte US Open forrige uke, er klokka 23.00 når den er 08.00 i München.

– Jeg må bare komme meg opp om morgenen. Jeg skal klare å justere meg ganske kjapt til det, selv om man merker på kroppen at det er ni timers forskjell, sier Hovland til NTB.

Han har stort sett vært i USA hele tiden siden han begynte på college i 2016. Da han var ferdig på Oklahoma State University i 2019, ble han umiddelbart proff. Derfor er det langt mellom besøkene i Europa, og spesielt langt mellom turneringene han spiller som ikke er i USA, der PGA-touren spilles.

– Jeg følte meg fin da jeg kom hit, og fikk sove godt og lenge den første natta. Den andre natta la jeg meg og våknet midt på natten. Men det skal nok gå greit, fortsetter han.

– Hvordan blir det å spille i München, så nærme hjemme?

– Det er lenge siden jeg har spilt i Europa, så det gleder jeg meg til. Det blir veldig deilig, det er en litt annerledes følelse å spille i Europa. Gresset er mer det jeg er vant til fra Norge, og alt minner mer om hjemme. Jeg gleder meg veldig, sier han entusiastisk.

Oddsfavoritt

På oddsen er det Hovland (14 på verdensrankingen) som er favoritt, etterfulgt av Louis Oosthuizen (12), Sergio Garcia (48), Bernd Wiesberger (54), Sam Horsfield (89) og Martin Kaymer. Hovland skal spille med Kaymer og Garcia de to første dagene.

– Det er kult å bli nevnt blant de aller beste og gøy at de har troen på meg. Jeg prøver alltid å vinne hver turnering jeg spiller. Hvis ikke er det ikke noe vits for meg å stille opp.

– Hva blir nøklene til suksess denne helgen?

– Får jeg driveren som den pleier å være, kommer det til å hjelpe. Hvis jeg også kan senke noen ekstra putter, kan dette bli veldig bra. Det er bare å «gønne» på.

Trakk seg

Det er bare en drøy uke siden han måtte trekke seg fra US Open etter å ha fått sand i øyet under oppvarmingen foran den andre dagen av Major-turneringen.

– Det var en rar uke forrige uke. Alt som kunne gå galt, gikk galt. Jeg varmet opp før andre runde og skjøt i bunkeren. Det var litt vind da jeg varmet opp i bunkeren, og sanden kom rett i øyet. Det er ikke første gang det har skjedd. Jeg slet med å se, så det var ikke vits å fortsette, sier Hovland.

– Jeg hadde en doktor som ga noen tips, også underveis i runden. Han ga meg en krem som jeg smurte på øyet. Det gikk over, nærmest over natta, sier han om den smått bisarre hendelsen.

Svak form

Etter to glitrende uker på rad i slutten av april og starten av mai, med tredjeplasser i PGA-turneringene i Palm Harbor og Charlotte, har det gått tråere for Hovland den siste tiden.

Fasit på de siste tre turneringene er 30.-plass i PGA-mesterskapet, 47.-plass i Memorial-turneringen, samt at han trakk seg fra US Open.

– Jeg får ikke gjort noe med de siste resultatene, jeg må bare se hva jeg gjorde feil og jobbe med det. Jeg føler meg ikke noe ekstra revansjlysten eller ekstra presset til å gjøre det bra denne helgen. Jeg skal bare kjøre på, så får vi se hvordan det går.

Likevel er han fornøyd med det siste året, sett under ett.

– Det siste året har gått så fort. Jeg har spilt solid i år, og jeg føler det ikke er lenge til før jeg er med og kjemper om seier i de største turneringene.

Hjem til Norge

Etter turneringen i München reiser Hovland hjem til Norge, der han ikke har vært på et halvt år. Han bruker lang tid når han får spørsmål om hvor mange somre det er siden han har vært i Norge.

– Det blir hyggelig å se familie og kompiser igjen når jeg kommer hjem. Det er lenge siden sist. Jeg skal chille, spille litt golf og bare ta det helt med ro.

Enn så lenge er planen å reise rett fra Norge til England og British Open i midten av juli.

– Jeg har ikke noen plan om å spille Scottish Open, men vi får se hva som skjer. Det kan hende jeg reiser til England litt før for å få spilt mer på banen, sånn at jeg er best mulig forberedt.