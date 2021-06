Innbytter reddet Tyskland fra pinlig EM-sorti – heroiske Ungarn slått ut

Leon Goretzka scorer det viktige målet som ga Tyskland 2-2 mot Ungarn. Foto: Kai Pfaffenbach/Pool via AP/NTB

NTB

Det så ut til å gå mot en tysk fotballkrise da Ungarn tok ledelsen to ganger onsdag, men innbytter Leon Goretzka reddet tysk EM-avansement med 2-2.

Goretzkas mål med sju minutter igjen å spille ble en kalddusj for Ungarn, som kjempet heroisk og så ut til å sende fotballstormakten ut av EM. Ungarn ledet både 1-0 og 2-1, men med uavgjort er EM over for ungarerne som endte sist i «dødens gruppe».

– Det er vanskelig å finne ord. Vi var så nær å oppnå noe helt spesielt, og nå er skuffelsen stor, sa keeper Peter Gulacsi til M4 Sport.

Det ble en dramatisk kamp på en dag der det kunne virke som det var vestlige, liberale verdier i kamp mot Øst-Europa. Uefa sa nei til å lyse opp arenaen i regnbuefarger, men fansen tok med seg egne flagg, mens en demonstrant stormet banen og Tyskland-kaptein Manuel Neuer bar et kapteinsbind i regnbuens farger.

Da spillet kom i gang var det ungarerne som jublet først. Kaptein og spiss Ádám Szalai ordnet 1-0 med et flott hodestøt etter bare ti minutter. Kai Havertz utlignet etter 66 minutter, men Ungarn gikk rett i angrep og András Schäfer satte inn 2-1.

Goretzkas mål reddet Tyskland fra en pinlig nedtur. Nå venter England i åttedelsfinale på Wembley, 25 år etter seieren i EM-semifinalen og 55 år etter tapet i VM-finalen.

– Dette var en thriller og en påkjenning for nervene. England blir en helt annen kamp. Vi vil nå mye lenger, og Wembley passer oss bra, sa Tysklands keeper Manuel Neuer.

Kontroverser og vinnervilje

Før kamp handlet alt om det utenomsportslige: Uefas nei til protesten mot en ny lov i Ungarn som oppfattes som homofiendtlig, og det var like mange prideflagg som tyske flagg å se blant supporterne utenfor EM-arenaen.

Kontroversen fortsatte da Ungarns nasjonalsang ble avspilt, og en banestormer med prideflagg klarte å ta seg inn på banen og holde prideflagget demonstrativt opp mot de ungarske spillerne.

Ungarn var nødt til å vinne kampen, og selv om det var Tyskland som hadde ballen mest de første ti minuttene, viste ungarerne styrke. Etter ti minutter sov Tyskland-forsvaret da Roland Sallai slo et flott innlegg inn i boksen. Ungarn-kaptein Ádám Szalai snek seg inn mellom Mats Hummels og Matthias Ginter og stanget inn 1-0.

Innlegget, løpet og avslutningen oset av vinnervilje.

Kompakt forsvarsblokk

Ungarn fikk med det en perfekt start på kampen, og la seg i en kompakt forsvarsblokk.

Tyskland-presset ble så massivt at det var de to midtstopperne som fikk tyskernes første store sjanser etter rundt 20 minutter. Først stanget Hummels ballen i tverrliggeren på en corner, før Ginters avslutning like etter ble reddet av Ungarn-keeper Gulacsi.

Men det ble tyskernes eneste sjanser i første omgang. Laget som utspilte Portugal slet med å nedkjempe den ungarske forsvarsmuren på fem mann.

Samtidig åpnet himmelen seg over arenaen i München i et voldsomt regnvær som ikke gjorde det noe lettere for Tyskland å få i gang kombinasjonsspillet offensivt.

Himmel til helvete og tilbake igjen

I 2. omgang fortsatte Tyskland å stange mot den ungarske forsvarsmuren, uten at det ble mange sjanser. I stedet var det Ungarn som fikk den første store sjansen etter pause, da Sallai sendte et frispark rett i krysstanga.

Etter en time fikk tyskerne god hjelp av Ungarns ellers gode keeper. Gulacsi ble lokket ut på en dødball, Hummels headet videre til Havertz, som fikk kriget ballen i mål.

Det ble kun få sekunder i lykkerus for tyskerne. Ungarn gikk rett i angrep, Schäfer kom på løp og kunne heade inn 2-1. Det tyske forsvars- og keeperspillet sto nok en gang til stryk.

– Tyskerne feiret fortsatt utligningen sin, skrev EM-vinner Steffen Freund i Uefas EM-studio.

Etter det parkerte Ungarn bussen foran mål, noe som så ut til å holde tyskerne unna.

Sju minutter før full tid steg imidlertid innbytter Goretzka fram og hamret inn det viktige 2-2-målet etter et langvarig tysk press. Ballen gikk borti flere ungarske spillere på vei til nettet, men det ble den forløsende scoringen Tyskland trengte.

For Ungarn betyr det at EM er over, mens resultatet også sørger for en godbit med England – Tyskland i åttedelsfinalen.