München vil trosse Uefa og la regnbueflaggene blafre

EM-stadion i München blir ikke lyst opp i regnbuefargene under kampen mellom Tyskland og Ungarn, men borgermesteren i München vil at resten av byen skal være det. Foto: Matthias Schräder / AP / NTB

NTB

Münchens borgermester vil la regnbueflaggene og -fargene lyse opp alle andre steder enn på stadion før EM-kampen mot Ungarn.

Aller helst ville borgermester Dieter Reiter la byens store stadion lyse opp i regnbuefarger i forbindelse med onsdagens kamp, men Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har satt foten ned.

Markeringen skulle være en protest mot den nye loven som er vedtatt i Ungarn, som forbyr «promotering av homofili» overfor mindreårige. Forbudet omfatter blant annet filmer, reklame og skolemateriell.

Uefa sa nei til markeringen fordi den var spesielt rettet mot avgjørelsen til den høyrepopulistiske ungarske regjeringen og dermed «har politisk karakter».

– Skammelig

Det stopper likevel ikke borgermester Reiter. Han får ikke styre kamparenaen i byen, men han vil la regnbueflaggene vaie i vinden på rådhuset og lyse opp det 291 meter høye olympiatårnet, skriver Süddeutsche Zeitung.

– Vi vil ikke la Uefa hindre oss i å sende et sterkt signal til Ungarn, sier han til den tyske avisen.

Han vil også la andre landemerker bli farget i regnbuens farger.

– Jeg synes det er skammelig at Uefa forbyr oss her i München å sende et signal til resten av verden om åpenhet, toleranse, respekt og solidaritet med de mange menneskene i LHBT-miljøet, sier Reiter ifølge nyhetsbyrået DPA.

Reiter har fått støtte fra blant andre Bayerns delstatsminister Markus Söder.

Tysklands EU-minister Michael Roth sa tirsdag at Ungarns nye lov er i strid med EUs verdier.

I Ungarn mener man at Uefa har truffet riktig beslutning med sitt nei til München. Landets utenriksminister uttalte at Uefa «besluttet at det ikke skulle involveres en politisk provokasjon mot Ungarn».

Sterke reaksjoner

Flere land, lag og spillere har delt sine reaksjoner på det som har blitt en av EMs største utenomsportslige saker. Frankrike-stjernen Antoine Griezmann delte et bilde av kamparenaen i München opplyst i regnbuefargene.

NFF publiserte et bilde på Twitter av landslagskapteinene Martin Ødegaard og Maren Mjelde med kapteinsbind i regnbuefarger.

– Vi mener at Uefa bør støtte forslaget om at regnbuefargene skal pryde stadion. Vi vil følge opp dette overfor Uefa, sier NFF-direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Gro Tvedt Anderssen til Kampanje.

Landslagsstjerne Caroline Graham Hansen gikk hardere til verks:

«Skam dere, Uefa, for ikke å la München lyse opp stadionet i regnbuefargene! Dere vet bedre enn å kalle dette en politisk motivert handling. Dette handler om likestilling, medmenneskelighet og å ta standpunkt mot hat», skrev hun på Twitter.

Kampen mellom Tyskland og Ungarn starter klokken 21 onsdag kveld i München.