Når det beste laget tjener på å tape

Kjetil K. Haugen og Alex Krumer trekker frem noen eksempler på viktige kamper der seier ikke var det beste resultatet for begge lagene:

Vest-Tyskland og Østerrike spilte VM-kamp i Gijón i Spania i 1982. Hvis Vest-Tyskland vant med ett eller to mål, ville begge lagene gå videre, på bekostning av Algerie. Vest-Tyskland scoret etter ti minutter, og resten av kampen gjorde ingen av lagene noe forsøk på å score mål. Kampen er kjent som «skandalen i Gijón» eller «skammen i Gijón», og etter den bestemte FIFA at alle kampene i den siste runden i en innledende gruppe skal spilles samtidig.

I EM i 2004 spilte Danmark og Sverige en kamp der et uavgjort resultat hvor lagene scoret minst to mål hver, ville føre begge videre på bekostning av Italia. Kampen endte 2–2.

I en kamp i det karibiske mesterskapet mellom Barbados og Grenada i 1994 måtte Barbados vinne med to mål for å gå videre. I det mesterskapet var det bestemt at et mål i ekstraomgangene ville telle dobbelt. Barbados tok ledelsen med 2–0, men da Grenada reduserte sju minutter før slutt, var det tryggere for Barbados å score selvmål slik at det kunne bli ekstraomganger og forhåpentligvis et mål der som ville telle som to. Barbados scoret selvmål og brukte de siste minuttene på å forsvare både sitt eget og motstanderens mål. Da hadde Grenada en fordel av å score, også om det var et selvmål. Dermed besto slutten av kampen av Grenada som prøvde å score mot begge målene, mens Barbados forsvarte både sitt eget og motstanderens mål. I ekstraomgangene scoret Barbados og vant offisielt 4–2, siden målet telte dobbelt.

Mot slutten av kvalifiseringen til årets EM ble det tydelig at Israel hadde små sjanser til å klare en av de to plassene i puljen sin som ga plass i sluttspillet. Israel hadde en mulighet til å få en plass gjennom Nations League. De kompliserte reglene der gjorde at Israel ville få spille om den plassen hvis hverken Kosovo, Ungarn eller Slovenia kvalifiserte seg direkte gjennom den vanlige kvalifiseringen. På det tidspunktet kjempet Slovenia og Østerrike om en plass fra Israels pulje, slik at Israel ville ha en fordel av å tape mot Østerrike for å gjøre sjansen mindre for Slovenia. Østerrike vant kampen 3–1. Til slutt fikk ikke resultatet avgjørende betydning: Østerrike ville kommet til EM og Israel til Nations League-sluttspill selv om Israel hadde vunnet kampen.