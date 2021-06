Argentina med ny seier i Copa America – klar for kvartfinale

NTB

Argentina vant 1–0 over Paraguay i Copa America natt til tirsdag og er sikret avansement til kvartfinalen i fotballturneringen.

Seieren førte Argentina til topp i gruppe A med sju poeng foran Chile med fem poeng. Begge lagene er dermed videre til kvartfinalespill.

De fire beste lagene fra hver gruppe går videre, og Paraguay (3 poeng), Uruguay (1) og Bolivia (0) skal gjøre opp om de to siste plassene.

Kampen var lagkaptein Lionel Messis 147. landslagskamp, like mange som den tidligere lagkameraten Javier Mascherano. Messi jakter sin første store tittel med landslaget og ledet et lag som var påvirket av flere endringer i lagoppstillingen.

Endringene hindret ikke Argentina i å starte friskt. Etter 10 minutter fant Messi Ángel di Maria på høyresiden som spilte ballen videre til Alejandro «Papu» Gómez. Han løftet ballen over Paraguays målvakt og scoret sitt andre mål på sine seks landslagskamper.

Argentina hadde flere sjanser til å øke ledelsen, men lyktes ikke. På tampen av første omgang jublet argentineren for mål etter at et skudd fra Gómez gikk via Paraguays Junior Alonso, men det ble dømt offside.

Argentinas siste gruppekamp er mot Bolivia mandag, mens Paraguay møter Chile på torsdag i turneringen som spilles i Brasil.