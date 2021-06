Keeper Hradecky fra helt til syndebukk da Finland røk mot Belgia

NTB

Belgia stanget og ble gang på gang stoppet av Finlands keeper Lukas Hradecky. Så scoret målvakten selvmål, og finnenes EM-håp er nesten ute etter 0-2-tap.

Med seks poeng og allerede sikret avansement var Belgia ute etter å sikre førsteplassen i gruppe B i kampen mot Finland mandag.

Finnene holdt lenge unna takket være storspillet til keeper Hradecky, men i det 74. minutt gikk det skeis for keeperen, som fomlet ballen inn i eget nett etter at Thomas Vermaelen hadde headet i krysstanga.

Målmaskinen Romelu Lukaku, som tidligere i kampen fikk et mål annullert for en hårfin offside, banket inn 2-0 for Belgia sju minutter etter åpningsmålet. Finnene kan fortsatt ta seg videre som gruppetreer, men håpet henger i en tynn tråd.

– Vi klarte ikke målet vårt, hvilket var å ta ett poeng og å gå videre. Ut fra det er vi skuffet. Men alt i alt er jeg veldig stolt over det arbeidet laget sto for mot en veldig sterk motstander, sa Finlands landslagssjef Markku Kanerva etter kampen.

– Tredjeplass i en gruppe med så høy kvalitet er et godt resultat for oss. Akkurat nå føler jeg meg litt om, tilføyde han.

Danmark går videre som gruppetoer etter 4-1-seieren over Russland.

Hradecky reddet alt

Etter 20 tamme åpningsminutter var Hazard og De Bruyne involvert på Belgias første gode sjanse etter 22 minutters spill.

Belgia skrudde opp tempoet da Hazard spilte til De Bruyne, som forserte inn i feltet og sendte inn et hardt innlegg foran mål. Ballen traff Paulus Arajuuri og fikk retning mot mål, men før noen rakk å reagere traff ballen hodet til Hradecky og Finland slapp med skrekken.

Etter 37 minutter var det Lukakus tur til å sette Finlands forsvarsmur på prøve ved to anledninger. Først kom han fri og fikk stusset ballen mot det finske målet, men Hradecky reddet den vanskelige avslutningen forholdsvis enkelt. Like etter kom Lukaku til avslutning i boksen, men ble blokkert av Daniel O'Shaughnessy.

Lukakus unge spisspartner Jérémy Doku kom til Belgias kanskje største mulighet etter 41 minutter da han skar inn mot høyrebenet sitt og fyrte av ned mot borteste hjørnet. Nok en gang var Hradecky der, denne gangen med en klasseredning.

Scoret selvmål etter storspillet

Hradecky fortsatte storspillet i 2. omgang, men først skulle finnene få deres første sjanse i kampen etter 62 minutter. For en gangs skyld fikk Finland flere trekk i laget på Belgias banehalvdel, før Glen Kamara kom til avslutning. Skuddet gikk i blokka og endte opp i hendene til Thibaut Courtois.

Minuttet senere kom det nok en stor sjanse som presset fram enda en god redning av Hradecky. Axel Witsel fikk lagt ballen tilbake til Hazard i feltet, som avsluttet kjapt, men Hradecky slang seg ned og reddet igjen.

Tre minutter senere fikk Belgia endelig ballen i målet bak Finlands keeper, men denne gangen var det VAR som hindret scoring. Tåspissen til Lukaku var i offside da De Bruynes flotte gjennomspill ble mottatt av Belgias stjernespiss, som banket ballen i mål til ingen nytte. Linjedommeren holdt flagget nede, men etter sjekken med videodømming ble målet annullert.

Men i det 74 minutt fikk Belgia endelig et tellende mål da Hradecky var svært uheldig etter den harde headingen fra Vermaelen. Så skulle Lukaku endelig lykkes og få et godkjent mål, som gjør at Finland blir stående med en målforskjell på mins to og tre poeng. Da skal det holde hardt om finnene skal gå videre.