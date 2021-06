Medisinsk koordinator avviser skyld for Maradonas død

NTB

Kvinnen som hadde lederansvaret for hjemmebehandlingen av Diego Maradona, avviste mandag at hun er medskyldig i fotballegendens bortgang.

52 år gamle Nancy Forlini er én av sju personer som etterforskes for drap etter at en ekspertgruppe konkluderte med at Maradonas dødsfall kan knyttes til manglende helsehjelp, og at han ble overlatt til seg selv i en «lang og pinefull periode».

Mandag forklarte Forlini seg for den argentinske påtalemyndigheten. I likhet med de tre som har forklart seg før henne, rettet hun pekefingeren mot Maradonas behandlende leger.

Forlini mener de må ta ansvaret for at fotballikonet gikk bort.

– Jeg hadde aldri tilgang til den medisinske historien som ble utformet av de behandlende legene, sa den medisinske koordinatoren i en skriftlig uttalelse som ble overlevert til påtalemyndigheten i San Isidro, ifølge AFP.

Peker på legene

Forlini benyttet seg av retten hun hadde til å la være å besvare de muntlige spørsmålene hun fikk.

I den skriftlige forklaringen skal imidlertid Forlini ha argumentert med at ansvaret hennes utelukkende var begrenset til å lede gjennomføringen av de helsetiltakene som ble besluttet av Maradonas personlige lege Leopoldo Luque og hans psykiater Augustina Cosachev.

Luque og Cosachev skal begge forklare seg senere denne uken.

I forrige uke møtte to sykepleiere og en sykepleie-koordinator hos påtalemyndigheten. De avviste alle skyld og argumenterte med at de kun gjennomførte legenes ordre.

Risikerer lang straff

Maradona døde av hjertesvikt i november, få uker etter at han ble operert for en blodpropp i hjernen. Han ble 60 år gammel.

De sju som står anklaget for drap, har ikke lov til å forlate landet. Strafferammen er mellom 8 og 25 års fengsel.

Maradonas lege har tidligere avvist at han er ansvarlig for fotballikonets død. Han har også sagt at det ikke var grunnlag for å legge Maradona inn på sykehus, og at den tidligere fotballstjernen heller ikke ønsket dette selv.