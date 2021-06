Haga trener med gutteløpere i OL-racet: – Må bevise litt ekstra

NTB

Ragnhild Haga er godt i gang med opplegget utenfor langrennslandslaget. Den olympiske mesteren har ingen tid å miste.

Halvannen måned er gått siden Haga mistet plassen på landslaget. Vrakingen overrasket mange. Plutselig ble veien til neste års OL i Beijing enda brattere.

Nylig viste 30-åringen fin form i Holmenkollen skishow. Det var forsesongens første konkurranse, og Haga ble nummer tre i rulleski-jaktstarten. Hun slo tidligere lagvenninner som Heidi Weng og Therese Johaug.

– Jeg kjente litt på det. Det var første gang jeg så de andre jentene etter det som skjedde. På mange måter har jeg godt av å møte dem igjen og få matching mot verdens beste skiløpere. Det er noe jeg nå ikke får hver måned som på landslaget. Jeg må bruke hver mulighet så godt jeg kan, sier Haga til NTB.

Går fort

Distanseløperen vant OL-gullet på 10-kilometeren i fri teknikk i 2018. Hun har ikke gitt opp håpet om å være på startstreken i Kina-lekene i februar. Et privatlag og samarbeid med klubben Åsen i Nannestad skal hjelpe henne på veien.

– Jeg har skaffet meg en trener og har et opplegg i klubben med gutteløpere. Jeg er heldigvis ikke helt alene. Noen av oss skal i høyden når det blir mulig, og ellers blir det noen samlinger her i Norge, sier Haga og fortsetter:

– Det går fort mot november og Beitosprinten. Alt fokuset ligger på å være i tidlig form i år. Det må til for å kunne kapre en OL-plass. Er man bare i form i februar, har toget til OL gått for lengst.

Haga vet at hun må jobbe enda litt hardere så lenge hun står utenfor landslaget.

– Heldigvis kjenner de meg fra før og vet hva jeg kan, men jeg må bevise litt ekstra. Da er det ikke dumt å vise at man er konkurranselysten og sugen på å gå fort til vinteren.

Sterk

Helene Marie Fossesholm tror Haga vil slå godt fra seg i utfordrerposisjon.

– Ragnhild er en fantastisk jente, og det er veldig synd at det ble som det ble. Men er det som kan greie seg på egen hånd, er det Ragnhild. Hun er sterk både mentalt og fysisk. Jeg er 100 prosent sikker på at hun blir sterk til vinteren, sier stortalentet til NTB.

– Ser vi Ragnhild Haga i OL?

– Ja, det har jeg veldig tro på. Det er mange som kjemper om plassene, og det ingen tvil om at Ragnhild er en av dem. Det virker som hun får til et godt opplegg utenfor landslaget. Det må man ha for å komme til OL og for å lykkes.

Fredag ble Haga nummer to i et rulleskirenn på Toten.

– Jeg har vært på Sognefjellet siden tirsdag. Jeg trengte noen dager på ski, og selv om været ikke har vært det aller beste, har skiforholdene vært veldig bra, sa hun etter 10-kilometeren.