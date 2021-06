Feilaktig annullering skapte harme da seieren glapp for Vålerenga: – De trenger hjelp

Dommer Rohit Saggi fikk nok av kommentarene til Dag-Eilev Fagermo under eliteseriekampen mellom Vålerenga og Bodø/Glimt søndag. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Et forrykende eliteserieoppgjør mellom Vålerenga og Bodø/Glimt endte 1-1 søndag. En feilaktig annullert scoring førte til høy temperatur i Vålerenga-leiren.

Situasjonen som skapte diskusjon kom etter en drøy halvtime i første omgang . Etter mye klabb og babb i feltet satte Vålerengas Henrik Udahl ballen i mål, men linjedommeren vinket for offside.

Ut fra TV-bildene så det ut til å være feilaktig.

– Det skal være mulig å se at det ikke er offside. Det går ikke så fort. Det får de ta på sin kappe, sa Udahl til Discovery i pausen.

Trener Dag-Eilev Fagermo ba om bli trodd på at han var mer oppgitt over eget lags ineffektivitet enn dommerfeilen.

– Ja, det er jeg absolutt. Det er kvalitet vi mangler. At vi har hatt dommeravgjørelser mot oss, jevner seg ut. Når vi har 10-12 sjanser, må vi kunne klare å score ett mål til, selv om vi bli fratatt et mål i dag, sa han.

Oppgitt Nation

Vålerenga-profilen Jonatan Tollås Nation var langt mer nådeløs i sin vurdering. Han vil ha VAR på plass i Eliteserien.

– Det er ikke meningen å virke nedlatende om dommerne, men de trenger hjelp. Åpenbart. Fotballen går bare raskere og raskere for hvert år, og de har ikke fått noe hjelp de siste 20-30 årene siden fløyta ble oppfunnet, sikkert. Mitt forslag er at VAR kommer hit så fort som mulig, sa han til Discovery.

Det ene poenget betyr at Bodø/Glimt tok tilbake tabelltoppen, etter at Molde hadde hatt den på lån noen timer. Vålerenga er nummer fem.

Med selvtillit fra forrige rundes 7-2-seier over Strømsgodset var det store forventninger til regjerende mester Glimt i Oslo, men det var hjemmelaget som åpnet sterkest.

Christian Dahle Borchgrevink testet Bodø/Glimts sisteskanse fire minutter ut i oppgjøret, men Nikita Haikin var med på notene og avverget til corner.

Annullert mål

Etter 12 minutter var det duket for ny vålerenga-sjanse, denne gang ved pannebrasken til Henrik Udahl. Headingen gikk over mål og scoringene lot vente på seg.

Vålerenga viste ingen frykt mot de regjerende mesterne, og Henrik Bjørdal var nær ved å sende hjemmelaget i ledelsen like etter halvtimen spilt. En beinparade fra Haikin sørget for at det fortsatt sto 0-0.

I andre omgang skrudde bodøværingene opp intensiteten og stormet mot Vålerenga-buret hver gang anledningen bød seg.

Utligning

Etter sjanse på sjanse fra gjestene kom målet til slutt på corner. Ulrik Saltnes vant over Bjørdal i lufta og stusset ballen videre til Ola Solbakken, som kriget ballen i nettet med hodet.

Vålerenga svarte med samme mynt kvarteret senere. Kaptein Jonatan Tollås Nation sto på riktig sted til riktig tid etter en smart dødballvariant. Hjørnesparket ble tatt hurtig, og Tobias Christensen slo inn på pannebrasken til Udahl. Hodestøtet ble en nydelig målgivende pasning til Tollås Nation, som banket inn utligningen på blank kasse.

Begge lag presset på for seier i sluttminuttene, men måtte nøye seg med ett poeng.

I neste runde tar Bodø/Glimt imot Molde til storoppgjør, mens Vålerenga møter Stabæk på fremmed gress.