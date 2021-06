Spania skuffet igjen: EM-håpet lever for Polen etter Lewandowskis hodestøt

NTB

Spania er presset i fotball-EM etter 1-1 mot Polen lørdag. Straffebom og Robert Lewandowskis utligning gjør at laget må vinne siste gruppekamp.

To poeng på to kamper er alt annet enn godt nok for Spania, men EM-avansementet vil være i boks med seier over Slovakia onsdag. Polens håp lever videre med lørdagens poeng. De har Sverige i siste gruppekamp.

Det ble aldri en fotballfest foran 13.000 tilskuere på La Cartuja i Sevilla. Álvaro Morata sendte spanjolene i ledelsen i det 25. minutt, men tidlig i 2. omgang stanget Lewandowski inn 1-1.

Rett etter fikk Spania sjansen fra straffemerket. Gerard Moreno ble tråkket på av Jakub Moder, og kamplederen fikk beskjed på øret om å se situasjonen på monitor. Etter en titt pekte han på krittmerket.

Moreno ville ta straffen selv og skjøt i stolpen. På returen ble det også bom for Morata. Spissene sløste også med sjansene utover i 2.-omgangen.