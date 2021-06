Sand i øyet hindret Hovland – trakk seg fra US Open

Viktor Hovland trakk seg fra US Open fredag. Foto: Gregory Bull / AP / NTB

NTB

Golfspiller Viktor Hovland var totalt ni slag over par da han trakk seg etter ti hull på runde nummer to av US Open fredag fordi han fikk sand i øyet.