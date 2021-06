Lyn-treneren: – Ser ingen grunn til at det ikke skal åpnes nå

NTB

Fredag kan breddeidretten få tommelen opp for trening med kontakt. Alt annet vil være skuffende og overraskende, mener Lyn-trener Bent Inge Johnsen.

– Vi forventer videre åpning og at det blir lov til å trene, sier Johnsen til NTB på spørsmål om hvilke tanker han gjør seg før regjeringens pressekonferanse fredag.

– Slik smitten har vært siden forrige åpning, kan jeg ikke se noen grunn til at det skal være noe problem, legger han til.

Johnsen har ledet 3.-divisjonslaget Lyn siden 2019-sesongen.

Torsdag var det tre uker siden gjenåpningstrinn to ble innført i Norge. Tre uker er det regjeringen har sagt er minstetiden mellom trinnene, og på grunn av den relativt lave smitten den siste tiden, er det forventet at det vil bli gitt klarsignal for trinn tre fredag.

Det vil bety viktige lettelser særlig for breddeidretten. Blant annet vil personer over 20 år for første gang siden mars i fjor kunne trene med kontakt.