Hovland fikk det tøft på åpningsrunden i US Open

Viktor Hovland fikk en tung åpningsrunde i US Open på Torrey Pines-banen i La Jolla. Foto: Gregory Bull / AP / NTB

NTB

Viktor Hovland måtte virkelig slite på åpningsrunden i US Open. Han brukte 74 slag etter en eneste birdie og fire bogeyer og er dermed tre slag over par.

Starten på Torrey Pines-banen ble utsatt i halvannen time på grunn av morgentåke. Den skaper ofte problemer om sommeren sør i California.

Etter par på åpningshullet kom den første birdien på 2. hull, men det ble dagens eneste for nordmannen som gikk i ball med engelskmennene Tyrrell Hatton og Matt Fitzpatrick.

Han fikk dagens første bogey på 8. hull. På banens vanskeligste hull, det tolvte, måtte den norske 23-åringen tåle en ny bogey. Problemene fortsatte på det relativt lette 13. hullet. Etter et godt utslag havnet han i sandbunkeren og røk på en ny bogey.

Dagens fjerde bogey kom på det korte 16. hullet. Mange hadde ennå ikke slått ut da Hovland hadde spilt ferdig for dagen, og hans plassering etter første runde blir klar først natt til fredag norsk tid. Det er imidlertid klart at det blir et godt stykke nede på listen.

US Open avvikles for første gang på 13 år på Torrey Pines-banen i La Jolla utenfor San Diego. Hovland havnet på delt 2.-plassen bak Patrick Reid under en PGA-turnering på samme bane i januar.

Banen med de trange og harde fairwayene sies å passe nordmannens spillestil veldig bra. Nå traff han ikke særlig bra med utslagene på sin åpningsrunde.

Han starter fra det 10. hullet på 2. runde fredag, men han spiller da på ettermiddagen lokal tid.

Hovland holder femteplassen sammenlagt på PGA-touren etter resultatene i årets turneringer.