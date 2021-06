Glimt-årsmøtet sa ja til VM-boikott

Bodø/Glimt-supportere på tribunen under en kamp på Aspmyra. Det ekstraordinære årsmøtet i klubben gikk torsdag inn for norsk boikott av Qatar-VM. Foto: Mats Torbergsen / NTB

NTB

Det ekstraordinære årsmøtet i Bodø/Glimt gikk mot styrets innstilling og gikk med klart flertall inn for norsk boikott av fotball-VM i Qatar.

Boikottforslaget fra et klubbmedlem var utsatt fra det ordinære årsmøtet i vinter. Det gikk ut på at Glimt enten skal fremme forslag på fotballtinget om at Norge skal avstå fra deltakelse i mesterskapet, eller støtte tilsvarende forslag.

Styret vurderte initiativet og engasjementet i forslaget som godt, men mente at det på nåværende tidspunkt ikke vil være riktig å støtte et forslag om boikott.

De stemmeberettigede var ikke enige og gikk med stemmetallet 46-14 inn for boikott. Glimt vil dermed gå inn for det på lørdagens ekstraordinære fotballting.