Dansk fest til De Bruyne kom inn – Belgia vant 2-1

Kevin De Bruyne kom inn og vendte kampen for Belgia da Danmark ble slått i EM-sluttspillet. Foto: Wolfgang Rattay, Pool via AP / NTB

NTB

Danmark spilte for Christian Eriksen og lagde fotballfest i en omgang, men kom til kort da Kevin De Bruyne kom på banen. Belgia vendte til 2-1-seier i Parken.

Hjemmelaget sjokkåpnet og tok ledelsen ved Yussuf Poulsen etter 99 sekunder, den nest raskeste scoring i EM-historien. Ledelsen kunne godt vært større etter første omgang, men ved pause kom verdensklassespilleren De Bruyne inn til sin første kamp siden han ble skadd i mesterligafinalen. Han vendte kampen med assist og vinnermål.

Først tryllet han bort to dansker med en vending og serverte Thorgan Hazard åpent mål, så skjøt han selv inn 2-1-scoringen. Begge angrepene ble startet av Romelu Lukaku, som brukte fart, muskler og teknikk som danskene ikke hang med på.

Danskene ga seg ikke, men kom ikke nærmere enn Martin Braithwaites heading som spratt på tverrliggeren og over i det 87. minutt.

Med tapet er danskene ille ute i kampen om avansement i EM, men det kan fortsatt gå. Seier over Russland med to måls margin vil holde dersom Belgia slår Finland.

Påskrudd

Lørdag var det pregede og delvis handlingslammede dansker som gikk på banen igjen og fullførte kampen mot Finland noen timer etter Eriksens kollaps. Torsdag var danskene fullstendig påskrudd fra første spark, etter å ha deltatt i tidenes mest helhjertede avsynging av «Der er et yndigt land».

Danskene presset høyt og aggressivt, og verdenseneren ble trykket tilbake fra start. Etter ett minutt og 39 sekunder lå ballen i mål.

Jason Denayer, en av to nye i Belgias lagoppstilling, spilte en horribel feilpasning ut av eget forsvar. Den gikk rett til Pierre-Emile Højbjerg, som avanserte noen meter og satte opp Poulsen. Denayer kastet seg i et fortvilt forsøk på å reparere skaden, men Poulsen tok ballen inn i straffefeltet og skjøt den utagbart i lengste hjørne.

Sjansefest

Etter å ha feiret ferdig fortsatte danskene å storspille. Joakim Mæhle driblet seg fram i feltet, lurte bort Toby Alderweireld og sto ansikt til ansikt med Thibaut Courtois, som tok skuddet i kroppen.

Deretter slo venstreback Mæhle et innlegg som høyreback Daniel Wass møtte med hodet ved lengste stolpe, men Courtois ordnet opp igjen. Fortsatt var det ikke spilt seks minutter.

Danskenes turboåpning pisket ytterligere opp stemningen som allerede lenge hadde vært elektrisk. Et snaut minutts stopp i spillet etter 10 minutter, der spillere, dommere og tilskuere hyllet Christian Eriksen med applaus i en rørende markering, gjorde ingenting med jerngrepet danskene hadde om kampen.

Landslagssjef Kasper Hjulmand valgte å la 20-årige Mikkel Damsgaard, med bare tre landskamper bak seg, spille på Eriksens plass. Unggutten gjorde det bra og var involvert i flere sjanser.

I det 35. minutt plukket han opp en 2.-ball, avanserte forbi to belgiske spillere i feltet og skrudde ballen rett utenfor lengste stolpe.

Vendte kampen

Ved pause satte Belgias landslagssjef Robert Martinez inn De Bruyne, som nå er restituert etter at han pådro seg brudd i ansiktet i mesterligafinalen i mai. Det skulle betale seg.

Lukaku skapte sjansen som ga utligning i det 55. minutt da han lurte Jannik Vestergaard ute ved sidelinja og la i vei på et mektig raid med dansken halsende etter. Han sentret til De Bruyne, som hadde skuddposisjon ved nærmeste stolpe, men valgte å vende bort to dansker og servere Thorgan Hazard åpent mål. Erling Braut Haalands klubbkamerat bredsidet ballen i mål til 1-1.

Like etter gjorde Hjulmand to bytter for å demme opp for den belgiske playmakeren, men det hjalp ikke.

Damsgaard fikk gult kort for et forsøk på å filme seg til straffespark. Like etter brukte Lukaku muskler ute på siden før han driblet to dansker og spilte inn til Youri Tielemans. Via brødrene Thorgan og Eden Hazard havnet ballen hos De Bruyne, som skjøt flatt i hjørnet fra 18 meter.

Danskene ga seg ikke og kom til noen muligheter, hvorav Braithwaites var den største, men tapet var ikke til å unngå.