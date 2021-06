Sykepleier hevder forsømmelse førte til Maradonas dødsfall

NTB

Én av de sju medisinske fagpersonene som er tiltalt etter at den argentinske fotballegenden Diego Armando Maradona døde, hevder legene har skylden.

Onsdag forklarte sykepleier Dahiana Gisela Madrid seg i et rettsmøte om omstendighetene rundt dødsfallet, og hun pekte på at Maradona ble forsømt av sine leger.

– De drepte Diego, sa hennes advokat Rodolfo Baque etter rettsmøtet.

Maradona døde av hjertesvikt i november, få uker etter at han ble operert for en blodpropp i hjernen. Han ble 60 år gammel.

Sju tiltalt

Madrid er en av sju som etterforskes for drap etter at en ekspertgruppe konkluderte med at Maradonas dødsfall knyttes til manglende helsehjelp og at han ble overlatt til seg selv i en «lang og pinefull periode».

Baque fastholder at det var legenes behandling etter hjerneoperasjonen, og ikke hans klients pleie, som forårsaket fotballikonets død. Han sa videre at Maradona ble behandlet for hjerteproblemer samtidig som han fikk medisiner som økte hjerterytmen hans.

– Det var til slutt mange tegn på at Maradona var i ferd med å dø, og ingen av legene gjorde noe for å hindre det, sa advokaten i en pause i det over åtte timer lange rettsmøtet.

Vurderer rettssak

Madrid var Maradonas sykepleier på dagtid og var en av de siste som så ham i live. Utspørringen av de andre tiltalte vil fortsette i to uker. Deretter skal en dommer avgjøre om saken skal føres for en domstol, en prosess som kan vare i måneder og år.

De sju tiltalte har ikke lov til å forlate landet. Strafferammen for de tiltalte er mellom 8 og 25 års fengsel.

Maradonas lege har tidligere avvist at han er ansvarlig for fotballikonets død. Han har også sagt at det ikke var grunnlag for å legge Maradona inn på sykehus og at den tidligere fotballstjernen heller ikke ønsket dette selv.

Legende

Maradona heltedyrkes i hjemlandet etter blant annet å ha ledet Argentina til VM-triumf i 1986. Klubbkarrieren tilbrakte han blant annet i Barcelona og Napoli.

Maradona hadde det ikke bare lett i etterkant av karrieren. Han slet med overvektsproblemer, psykiske problemer og alkohol- og kokainmisbruk, men fansen glemte ham aldri. Han har mottatt flere hedersbevisninger og ærestitler.