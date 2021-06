Locatelli senket Sveits med to mål – Italia først til åttedelsfinale i EM

Sassuolo-spiller Manuel Locatelli sørget med to mål for at Italia ble første lag som er klar for åttedelsfinale i fotball-EM. Sveits ble slått 3-0. Foto: Ettore Ferrari, Pool via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Sassuolo-spiller Manuel Locatelli sørget for at Italia som første lag i fotball-EM er klar for åttedelsfinale. Han scoret to ganger da Sveits ble slått 3-0.