TV-direktør forsvarer bildene av Eriksen-dramaet: – Måtte formidles

TV-produksjonen får hard medfart etter at nærbilder av Christian Eriksen ble vist etter at stjernespillerne kollapset i lørdagens EM-kamp. Foto: Wolfgang Rattay / AP / NTB

NTB

Kritikken mot TV-sendingen i minuttene etter Christian Eriksens kollaps har vært massiv. Den preller av fotball-EMs fjernsynsdirektør.

Den offisielle TV-produksjonen viste nære bilder av Eriksen etter at han segnet om kort tid før pause i Danmarks EM-åpning mot Finland lørdag.

Mens den danske rikskringkasteren DR tidlig satte over til helikopterbilder, kunne seerne til blant annet NRK, BBC og Viaplay se Eriksen få førstehjelp.

– Vi viste tristheten og fortvilelsen

I tillegg ble hans kone filmet mens dramaet pågikk. Det skapte sterke reaksjoner i både sosiale og tradisjonelle medier. Mange mener sendingen burde gått over til et nøytralt oversiktsbilde.

Det er EMs direktør for TV-produksjonen helt uenig i.

– Vi viste tristheten og fortvilelsen blant spillerne, trenerne og publikum. Vi følte også på fellesskapet i et alvorstynget øyeblikk. Det måtte vi formidle, sier Jean-Jacques Amsellem til den franske storavisen L'Equipe.

BBC beklaget

Amsellem forteller at Uefa ba TV-produsentene om ikke å vise nærbilder av Eriksen etter at det medisinske personellet hadde entret gressteppet.

– Med over 30 kameraer kunne vi ha sendt nære bilder av ham, men vi gjorde ikke det på ett eneste tidspunkt, hevder Amsellem.

Gary Lineker ledet BBCs studiosending lørdag. Den tidligere stjernespilleren beklager bildene det britiske TV-publikummet fikk på skjermene sine.

«Jeg forstår at en del av dere ble opprørte over noen av de bildene som ble vist (det ble vi også). Naturligvis er dette bilder som produksjonen står for, og som vi ikke kan kontrollere. De skulle ha hatt et helhetsbilde over stadion. Vi beklager», skrev Lineker på Twitter.

Senere kom det også en unnskyldning fra en talsperson i BBC.

Fjernet bildene

Også NRK har uttalt at produksjonen var utenfor deres kontroll. Her hjemme har mange pekt på at kanalen burde kuttet den offisielle Uefa-sendingen tidligere.

Kampen mellom Danmark og Finland ligger i opptak i NRKs TV-spiller på nett, men Eriksen-dramaet er klipt bort.

Eriksen ble fraktet til Rigshospitalet like ved stadionet. Derfra kom det kjapt oppløftende meldinger om at tilstanden hans var stabil. Lignende melding ble også meddelt søndag formiddag.