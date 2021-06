Sterke reaksjoner på NRKs bilder av Eriksen-kollapsen

NTB

NRK viste nærbilder av Christian Eriksen som fikk behandling på banen etter å ha kollapset under fotball-EM. Flere reagerer sterkt på bildene.

Danmarks stjernespiller Christian Eriksen kollapset på banen under kampen mot Finland i fotball-EM lørdag kveld.

Etter kollapsen viste NRK nærbilder av Eriksen mens det ble utført hjerte- lungeredning og gråtkvalte lagkamerater samlet seg i ring rundt Eriksen for å skjerme ham.

– Burde gått raskere vekk

Åge Hareide, som var Eriksens sjef da han trente landslaget til Danmark mellom 2016 og 2020, er kritisk til NRK. Han er i dag trener for Rosenborg og hadde vært med på NRK-sendingen fra Trondheim i forkant av kampen.

– Det var uvisst hvordan dette ville gå, og jeg kan ikke skjønne hvorfor NRK kan vise sånne bilder av en sånn situasjon. Det er jeg sterkt kritisk til, sier Hareide til Dagbladet.

Han skulle egentlig ha vært med på NRK-sendingen i pausen, men valgte å gå hjem da Eriksen kollapset.

Også VG-kommentator Leif Welhaven reagerer på NRKs valg.

– Det oppsto en akutt situasjon som var svært uoversiktlig og vi har ikke alt klart nå heller, men det var grunnlag for å frykte det verste da det skjedde. Derfor reagerte jeg på at bildene var så tette på. Jeg tenker at produksjonen burde gått raskere vekk fra de bildene, sier VG-kommentator Leif Welhaven til Medier24.

Også i sosiale medier har det vært sterke reaksjoner på at NRK ikke gikk vekk fra nærbildene på et tidligere tidspunkt.

NRK kritisk til UEFAs sending

Sportsredaktør Egil Sundvor i NRK sier til VG at NRK er sterkt kritisk til vurderingene UEFAs produsenter gjorde i sin sending.

– Vi får et internasjonalt TV-signal fra Uefa. Og dette mener vi de skulle gått ut av tidligere. Vi gjorde vår vurdering om å bryte ut da de gikk inn igjen og viste bildene av hendelsen. Vi er overrasket over at de ikke valgte å bryte bildet før, sier Sundvor til VG.

NRK har nå tatt bort klippet av Eriksens kollaps og det påfølgende kvarteret i sin TV-spiller.