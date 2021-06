Moore berget heldig poeng for Wales i EM-åpningen

NTB

Sveits styrte det meste mot Wales i lagenes første EM-kamp, men ble straffet da de ikke passet på luftkongen Kieffer Moore. Han stanget inn 1-1.

Svakt markeringsspill ga rom for Cardiff-spissen Moore etter 73 minutter, og han gjorde det han kan best da han satte hodet til et perfekt innlegg fra Joe Morrell og sendte ballen inn i lengste hjørne.

Det ga et noe heldig uavgjortresultat for et Wales-lag som tidvis ble kraftig kjørt av sveitserne og skapte lite selv. Det skal nevnes at Moore hadde vært farlig frampå med en heading også i det 15. minuttet, men det forsøket ble stanset av Yann Sommer.

Farlige spisser

Det sto 0-0 halvveis i Baku etter en omgang der Sveits hadde ballen to tredeler av tiden, mens waliserne satset på kompakt forsvarsspill og overganger.

Haris Seferovic kom til tre bra muligheter, den siste gigantisk, men hadde ikke finjustert høyrefoten godt nok. I stedet tok hans spissmakker Breel Embolo ansvar.

Borussia Mönchengladbach-spissen hadde først skaffet corner med et godt skudd som Danny Ward fikk slått ut, og på det perfekte hjørnesparket fra Xherdan Shaqiri stanget han inn 1-0 tre minutter ut i 2. omgang.

Embolo var et konstant uromoment i minuttene som fulgte, og han skapte en ny sjanse i det 51. minutt. Spissen spilte ballen til Kevin Mbabu, men han klarte ikke å velge mellom skudd og innlegg og sendte ballen utenfor.

Skuffende

Spenningen levde helt inn, og begge lag skapte sjanser i sluttminuttene, uten at det ga nettsus på nytt.

Sveitserne vil nok være litt skuffet etter at seieren glapp i en kamp de tilsynelatende hadde god kontroll på. Med 1-1 blir det en intens kamp for å kjempe seg videre fra EM-gruppe A.

Der er Italia den store favoritten etter 3-0-seier over Tyrkia i fredagens åpningskamp.