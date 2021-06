Kristiansund til topps i Eliteserien for første gang

NTB

Kristiansund tok sin femte strake seier i Eliteserien med 2-0 over Odd på hjemmebane lørdag. Dermed topper Sander Kartum og lagkameratene tabellen.

Kristiansund har aldri tidligere ligget på toppen av den øverste divisjonen i norsk fotball. Laget hadde en svært svak sesongoppkjøring og tapte også de to første kampene i Eliteserien. Men siden er det blitt fem strake seirer.

Det gir serieledelse med 15 poeng fra sju kamper, ett poeng foran Rosenborg og Molde. Bodø/Glimt kan vippe kristiansunderne ned fra 1.-plassen igjen med poeng hjemme mot Mjøndalen søndag.

– Det er herlig å være en del av KBK nå, fastslo trener Christian Michelsen overfor Discovery etter kampen.

– Vi visste at det kom til å bli en tett kamp, og det første målet styrer alt. Men vi står distansen godt og er med hele veien. Det er en bra mentalitet og vinnervilje i gruppa, sa Michelsen.

Flyt

Kartum scoret det avgjørende 1-0-målet i det 62. minutt etter godt forarbeid av Olaus Skarsem. Odd spilte en ganske tam kamp, og KBK var hele veien nærmere 2-0 enn gjestene var utligning.

På overtid kom også målet som punkterte kampen. Dansken Agon Muçolli skrudde ballen inn i lengste hjørne og noterte sin første scoring i Kristiansund-trøya.

– Vi presterer bra, kommer oss i andreomgangen og får med oss tre poeng igjen. Det er god stemning og bra flyt nå. Vi har holdt nullen i fire strake kamper, så vi er bra om dagen, sa Kartum.

Skuffet

Det var målløst til pause etter en litt rotete omgang fra begge lag. Vertene så hakket farligere ut, og det fortsatte de med i 2. omgang.

Odds Kachi hadde akkurat misbrukt en god sjanse da han slo en dårlig bakoverpasning på egen halvdel som Skarsem plukket opp. Han tok seg ut på kanten og slo en perfekt pasning til Kartum, som bredsidet ballen i mål.

Odd var ikke utspilt, men slet med å skape store muligheter. Trener Jan Frode Nornes var selvsagt meget skuffet over resultatet.

– Når ting skal avgjøres, setter vi ikke sjansene, og KBK gjør det. Det er en jevn kamp, og vi kunne like godt ha fått poeng her. Men vi er for unøyaktige, og vi er ikke skarpe nok i boksen, sa han til Discovery.