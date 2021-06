Italia kjørte over Tyrkia i EM-åpningen og vant 3-0

Italia jubler for scoring og seier i fotball-EMs åpningskamp mot Tyrkia. Foto: Alessandra Tarantino, Pool via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Italia var klart best i fotball-EMs åpningskamp mot Norges VM-kvalifiseringsrival Tyrkia, men trengte et selvmål for å sprekke nullen på vei mot 3-0-seier.