Høyesterett tillater Copa America i Brasil

En kvinne protesterer mot at Brasil skal avholde Copa America. Høyesterett har godkjent at turneringen vil gå som planlagt. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB

NTB

Høyesterett i Brasil gir grønt lys for at fotballturneringen Copa America blir gjennomført i landet til tross for coronapandemien, melder nyhetsbyrået AFP.