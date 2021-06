Suksesstreneren om Warholm: – Det handler om å minimere sjansen for svarteper

Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes under Bislett Night of Highlights på Bislett stadion 4. juni. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

NTB

Leif Olav Alnes ser nok en gang ut til å ha levert Karsten Warholm (25) inn til en sesong i enda sterkere utgave enn han var i den forrige.

Det i seg selv er ingen selvfølgelighet. Warholm sesongdebuterte på Bislett med å sette bestenotering i verden på 300 meter, og det på en tid som var 52 hundredels sekund bedre enn den han satte samme sted sist sesong.

Warholm er både blitt raskere og mer utholdende i løpet av pandemiåret.

– Det var stor idrett. Det var fantastisk. 52 hundredeler. Det er et kvantesprang i friidrett, sier Alnes til NTB.

Alnes er overbevist om at Warholm har tatt steg.

– Han er blitt bedre. Det viser tiden. Han hadde riktig nok et uhell rett før start i fjor, det kan ha litt innvirkning. Men det er ingen tvil om at han har løftet seg. Han er raskere og mer utholdende, og det er en ganske god kombinasjon når du skal løpe én runde.

– Det er heller ingen enkel kombinasjon?

– Nei. Det er komplisert, for det ene har en tendens til å slå i hjel det andre.

– Litt som i vinteridretten kombinert? Spenst og hurtighet versus kondisjon og utholdenhet?

– Det er et godt poeng, og jeg tror det er veldig vanlig at den ene gode treningen slår den andre gode treningen i hjel.

– Du vil ikke at det skal skje?

– Jeg prøver å unngå det. Jeg har holdt på med dette i 40 år og har vært i grøfta mange ganger. Jeg prøver å unngå det, for det blir dyrt.

Analyser

Alnes vet at det ikke er noen enkel jobb å finne den riktige balansen i treningen. Han har analyser fra flere tiår tilbake som skal bygge opp under jobben de holder på med.

– Det er hyggeligere når det går bra enn når det går dårlig, men jeg pleier å si at i idrett finnes svarteper, og noen ganger er det din tur til å få den. Men jobben som trener er å begrense muligheten for at svarteper havner hos utøveren.

– Hva betyr det at han åpenbart er minst like god som sist sesong?

– Gode resultater i åpningen er alltid kjekt. Det er et svar og en trygghet på at jobben du har gjort, fungerer. Du smører deg ikke bort i friidrett. Prestasjonen blir det den blir. Prestasjonen er åpenbar, vi tester mye innendørs. Vi visste at det var en sjanse for at dette kunne skje.

Potensial

Karsten Warholm kunne senke skuldrene etter sesongåpningen på Bislett. Håpet er at neste konkurranse og årets første fullverdige 400 meter utendørs i konkurranse blir samme sted 1. juli, under det planlagte Diamond League-stevnet. Hvis Bislett Games ikke lar seg gjennomføre, er det trolig at han i stedet løper i Stockholms Diamond League-stevne 4. juli.

Team Warholm har planlagt lite reising før OL i Tokyo. Smittevernet er fortsatt i høysetet. Diamond League-stevnet i Monaco 9. juli er plottet inn.

Warholm minner om hvordan fjorårssesongen ble etter at han også åpnet bra og fikk selvtillit.

Ifølge Warholm har Alnes' «svarteper-teori» gjort ham til «mer mann».

– Dette skyldes en Leif Olav-variant med bruk av ikke altfor tunge vekter, men flere repetisjoner. Vi bruker alle muskler som du trenger i løpet. Du blir kanskje litt tyngre av det, men vi prøver å veie det opp. Det er en balanse som er vanskelig, men vi har klart den bra samtidig som vi har bygget utholdenhet. Utholdenhet og fart slår hverandre i hjel, og det er en vanskelig balanse. Det er når man starter med slik feinschmeckeri at kompetanse er viktig.

Den kompetansen finnes åpenbart i mengder i opplegget som Warholm og Alnes jobber etter.