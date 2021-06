Frykter at EM blir en ren sykestue etter brutalt kampprogram

Fotballandslagets lege Ola Sand frykter et skaderush under EM. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Stjerner som Bruno Fernandes, Karim Benzema og Marcus Rashford går inn i et «minefelt» i fotball-EM. – Høyrisiko for skader, sier landslagslege Ola Sand.

Mange eksperter ser for seg at mesterskapet blir brutalt med tanke på skader. Pandemien gjorde at mange toppspillere mistet store deler av sommerferien i fjor. De nasjonale seriene ble avsluttet for få uker siden.

Så startet EM-oppkjøringen bare noen dager senere. – De fleste som spiller EM, har spilt veldig mange klubbkamper og fått veldig lite hvile. Å spille opp til tre kamper per uke er meget krevende. I tillegg gjør det at spillerne ikke får trent skadeforebyggende. Det er nesten bare tid til restitusjon mellom kampene, sier Sand til NTB.

– Risikoen for alvorlig skade er stor, sier han og peker på statistikk fra både fotball og håndball.

Sand er lege for fotballherrene og har tidligere vært landslagslege i håndball i mange år.

Manchester City (15 spillere i EM-troppen) og Manchester United (11) spilte begge 61 kamper sist sesong. Chelsea (15) stoppet på 59. Dette ifølge en oversikt fra BBC.

Harry Maguire (skadd i inngangen til EM) og Fernandes fikk henholdsvis 4653 og 4581 minutter i United-trøya.

Fernandes har i tillegg åtte landskamper for Portugal siden høsten i fjor.

EM starter fredag med oppgjøret mellom Italia og Tyrkia i Roma.