Høyesterett i Brasil behandler krav om å stoppe Copa America

Med slagordet «nei til Copa, ja til vaksiner» markerer eieren av denne bilen sin holdning til avviklingen av Copa America i Brasil. Nå skal høyesterett i landet behandle krav om å stoppe arrangementet. Foto: Eraldo Peres, AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Høyesterett i Brasil opplyste tirsdag at man vil ta opp til behandling to søksmål med krav om å hindre at Copa America gjennomføres i landet.