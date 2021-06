To svensker koronasmittet rett før fotball-EM – endrer og skjerper rutinene

Sveriges landslagssjef Janne Andersson har fått to smittetilfeller i troppen seks dager før åpningskampen mot Spania i EM-sluttspillet. Nå skjerpes rutinene. Foto: Erik Simander, TT / NTB

NTB

To svenske EM-spillere er koronasmittet en snau uke før lagets åpningskamp mot Spania. Italia-proffene Dejan Kulusevski og Mattias Svanberg er begge isolert.

Juventus-spiller Kulusevski ble igjen i Stockholm da troppen tirsdag reiste til Göteborg, der laget skal ha sin EM-base. På en pressekonferanse uttrykte landslagsledelsen håp om at ingen andre var smittet, men noen timer senere måtte Svanberg plukkes av treningsfeltet da hans positive prøvesvar kom.

– Dejan kom i morges og sa at han kjente seg litt forkjølet. Vi tok en hurtigtest, og den var positiv. Han ble isolert med en gang, sa Valentin på pressekonferansen.

– Det er godt håp om at han ikke har smittet noen andre.

Legen begrunnet det blant annet med at Kulusevski har hatt covid-19 tidligere.

– Fordelen når man har hatt sykdommen tidligere er at man får mildere sykdomsforløp og er mindre smittsom. Smittsomheten toppes den dagen symptomene oppstår, og i dag har han egentlig ikke truffet noen spillere. I går var vi utendørs hele dagen. Det er mange fakta som gir oss håp, sa Valentin.

Kjempekjedelig

Landslagssjef Janne Andersson var også til stede på pressekonferansen.

– Dette er kjempekjedelig, både for Dejan og totalt sett. Det skaper en viss uro, men samtidig håndterer vi det slik vi skal, og vår lege har kontroll på reglene. Når det oppstår ting som ikke er bra, må vi bare håndtere det, men jeg skulle gjerne vært dette foruten, sa Andersson.

Svenskenes oppsatte pressekonferanse ble på kort varsel framskutt to og en halv time, og det dukket raskt opp rykter om at grunnen var en positiv koronatest. Det viste seg å holde stikk.

Det ble opplyst at man ville melde om Kulusevskis positive prøve for å unngå spekulasjoner, selv om man på det tidspunkt ikke hadde testresultatene fra resten av troppen. Etter at Svansteds prøve viste seg å være positiv, gikk støtteapparatet i krisemøte og besluttet å skjerpe smittevernrutinene ytterligere.

Isolerte ikke nærkontakter

Sverige spiller sin første EM-kamp mot Spania i Sevilla mandag. Også Spania har hatt koronasmitte i troppen i den siste oppkjøringsfasen, da Sergio Busquets nylig testet positivt på viruset. Spania og Sverige er for øvrig de to lagene som kvalifiserte seg til EM fra Norges gruppe.

Spillere i den spanske troppen som hadde vært i nærkontakt med Busquets ble isolert, men det samme ble ikke gjort hos svenskene.

– Vi har identifisert dem som har vært nærmest ham, som har sittet og spist med ham eller vært nær ham i bussen. Ingen av dem har symptomer. De ble testet i dag, og vi får svar på testene ganske snart. Om de er blitt smittet så skjedde det trolig i går, og da vil det gi positivt utslag senere i uken, sa Valentin under pressekonferansen.

Han sa at det dreier seg om fire spillere, men ville ikke nevne navn. Han ble spurt hvorfor de ikke isoleres.

Testes igjen

– Vi følger dem ekstra nøye og kommer til å teste dem igjen om tre dager. Om de skulle ha blitt smittet, vil det uansett ikke vises før om noen dager, og de kan heller ikke smitte videre før om noen dager, sa han.

Likevel kom et nytt smittetilfelle allerede tirsdag kveld.

– Da samtlige testsvar forelå, viste det seg av Mattias Svanberg har testet positivt. Testen kommer til å analyseres igjen, og det kommer til å gjennomføres ytterligere tester, sa Valentin i en uttalelse.

Svenskene tror at Kulusevski ble smittet mens spillerne hadde permisjon etter den første EM-leiren i Båstad og kampen mot Finland 29. mai. Først onsdag 3. juni gikk spillerne inn i den Uefa-foreskrevne «boblen». En video av Kulusevski som under permisjonen gjorde et reklameoppdrag har skapt reaksjoner i Sverige.

Juventus-spilleren er nå uaktuell iallfall til den første EM-kampen, men han vil ikke bli erstattet i troppen.

Sveriges neste kamp er mot Slovakia i St. Petersburg 18. juni.