Hovland ute av toppsjiktet i Ohio

NTB

Viktor Hovlands jakt på en topplassering i PGA-turneringen i golf i Ohio sporet helt av i lørdagens runde. Der kom nedturene svært tett.

Turneringens tredje runde ga Hovland en av hans tøffeste dager som golfproff. Blant annet opplevde han å slå en ball i vannet, og tre bogeyer og to dobbeltbogeyer sendte ham langt ned på resultatlista.

I skrivende stund ligger nordmannen på en delt 47.-plass. Han endte lørdagsrunden på hele fire slag over par. En liten pause fra problemene kom med birdiene på hull 11, 15 og 18.

Hovland startet dagen blant turneringens 25 best plasserte spillere. Etter to runder lå han to slag under par.

Jon Rahm fra Spania leder i øyeblikket tre slag foran amerikanske Patrick Cantlay. I alt har han hittil gått 15 slag under par.

Fjerde og siste runde spilles søndag.