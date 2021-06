Bandystjernen Maksim Isjkeldin (30) er død

NTB

Bandyverden er i sorg etter at en av sportens største stjerner, russeren Maksim Isjkeldin (30), døde natt til lørdag.

Isjkeldin har seks VM-titler, og vant så sent som i vår den russiske ligaen. Han var regnet som en av verdens aller beste bandyspillere.

Russeren ble funnet død lørdag, skriver Aftonbladet. Ifølge avisen tilsier de foreløpige opplysningene at 30-åringen døde av en blodpropp mens han sov.

«Det er så tragiske nyheter at det er umulig å tro på det. Et sjokk. Det er et uerstattelig tap, ikke bare for russisk bandy, men for hele bandyverden», skriver klubben hans, Jenisej.