Uvær stoppet Hovland – fortsetter fredag

Viktor Hovland rakk å fullføre to hull før spillerne på PGA-touren trakk innendørs torsdag. Foto: Darron Cummings / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Viktor Hovland rakk bare å spille to hull i PGA-turneringen i golf i Ohio før et kraftig regnvær gjorde at man pakket sammen for dagen.